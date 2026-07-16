La Universidad de Jaén (UJA) incorporará a su claustro de doctores a la ingeniera en Telecomunicación Nuria Oliver

Nuria Oliver - UJA

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El claustro de la Universidad de Jaén ha aprobado la concesión del grado de Doctora Honoris Causa por la UJA a la ingeniera en Telecomunicación Nuria Oliver, una de las referencias mundiales en Inteligencia Artificial para bien común.

La incorporación a su claustro se hace por "la extraordinaria relevancia de sus méritos científicos, académicos y profesionales", así como por "la dimensión internacional de su trayectoria investigadora y por su decisiva contribución al avance de la IA, la interacción persona-máquina, la ciencia de datos y las tecnologías orientadas al bien social".

Nuria Oliver (Alicante, 1970), ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (1988-1994) y doctora por el Massachusetts Institute of Technology (1995-2000), es una de las figuras más eminentes a nivel global en los campos de la Inteligencia Artificial, el modelado del comportamiento humano, la computación móvil y el análisis de Big Data.

Reflejo de su exitosa carrera investigadora son los más de 180 artículos científicos y capítulos de libros de los que es autora. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido por la comunidad científica con más de 15.800 citas. Cuenta con 41 solicitudes de patentes y patentes concedidas. Ha servido y sirve como asesora para varias universidades europeas, el Foro Económico Mundial, la Comisión Europea, los Gobiernos de España y la Generalitat Valenciana, la Fundación Gadea, la Digital Future Society, Mahindra Comviva y el Instituto Vodafone.

Respecto a su trayectoria investigadora, la doctora Oliver ha ocupado puestos de máxima responsabilidad estratégica y científica tanto en la academia como en la industria tecnológica multinacional.