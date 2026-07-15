Las universidades públicas andaluzas cierran 2025 con un déficit de casi 58 millones de euros

Archivo - Togados al inicio del acto de Apertura del curso académico de la Universidad de Sevilla. A 06 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros. Una situación que las instituciones académicas achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 --gastos de plantilla-- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones, según los datos hechos oficiales por los rectorados y recabados por Europa Press.

Las universidades acordaron con el fallecido José Carlos Gómez Villamandos realizar auditorías de las cuentas universidad por universidad para determinar cuál es actualmente el gasto en personal a fin de revisar si fuera necesario el modelo de financiación aprobado con el respaldo unánime de los rectores. Estas auditorías, no obstante, se están haciendo esperar como consecuencia del cambio de Gobierno y la negociación con Vox para conformarlo.

La última de las universidades en hacer público el dato del déficit ha sido la de Sevilla. La auditoría que ha recibido la US apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central; el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

Así lo confirmaron diversas fuentes académicas a Europa Press, que apuntan a que este informe del auditor viene a constatar que la situación económica no es fruto de un "problema puntual", sino de "un desequilibrio que afecta al funcionamiento ordinario". El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un "déficit presupuestario ajustado" de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio.

Las diferentes fuentes consultadas argumentan que la subida en el capítulo de personal responde a cuestiones que la Universidad "debe aplicar", por lo que el déficit no se debería a una circunstancia exclusiva de la Universidad de Sevilla. "Forma parte de un problema estructural que se ve agravado en el caso de la US por su tamaño, su plantilla y sus obligaciones patrimoniales".