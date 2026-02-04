Las universidades públicas andaluzas suspenden las clases este jueves, excepto la UGR, la UHU, la UMA y la US

Archivo - Alumnos repasan apuntes. Imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todas las universidades públicas andaluzas han suspendido las clases presenciales, cerrado sus campus y reprogramado los exámenes previstos para este jueves, 5 de febrero, a excepción de la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US).

El resto de universidades --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Córdoba (UCO) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han decidido cerrar sus instalaciones, según diversos comunicados consultados por Europa Press, debido a la borrasca Leonardo, que seguirá afectando a la comunidad durante la jornada de este jueves, aunque con menor intensidad que este miércoles.

Por su parte, la UGR ha puesto en marcha un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, por el que se mantiene la actividad académica e institucional presencial que se desarrolla en el interior de los edificios, mientras que se suspenden todas las actividades previstas en espacios exteriores.

Asimismo, el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y el Personal Docente e Investigador (PDI) retoman su actividad presencial. También se reanuda el servicio de Comedores Universitarios y el Centro de Actividades Deportivas, y las salas de estudio abrirán este jueves en su horario habitual.

En este contexto, la UGR ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos y en las zonas exteriores, como jardines y aparcamientos. En caso de no poder acudir al centro de trabajo por residir en una zona incomunicada o por recomendaciones de las autoridades, el personal deberá contactar con la persona responsable de su unidad o departamento para acordar las medidas de adaptación oportunas.

Asimismo, la UHU ha señalado que, tras realizar las comprobaciones meteorológicas oportunas y consultar con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, responsable de los servicios de emergencias, se retoma la actividad lectiva con total normalidad. No obstante, ha recordado que se mantiene la previsión de aviso amarillo, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Por su parte, la UMA ha comunicado la vuelta a la normalidad en todos sus centros y para todos sus colectivos, si bien es consciente de que parte del estudiantado procedente de determinadas zonas puede seguir encontrando dificultades de movilidad, especialmente vinculadas al funcionamiento del transporte público.

En este sentido, en los casos en los que estén previstos exámenes, pruebas de evaluación u otras actividades académicas de carácter obligatorio, el profesorado deberá tener en cuenta estas posibles incidencias y adoptar medidas alternativas que eviten perjuicios académicos al alumnado afectado que justifique su ausencia.

Por último, la US ha informado de que este jueves se retoma con normalidad la actividad docente y académica en sus centros y campus, si bien, de manera excepcional, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica permanecerá cerrada durante la jornada ante el posible riesgo de desbordamiento del río Guadaíra. No obstante, como medida de protección y prevención, quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las actividades que impliquen permanencia o desarrollo en espacios exteriores.

De forma excepcional, si algún miembro de la comunidad universitaria no pudiera asistir a una actividad académica obligatoria -incluidas las pruebas de evaluación- por causas derivadas de la situación meteorológica, como incidencias graves en el transporte público, restricciones de circulación o cortes de carreteras, dicha ausencia será considerada causa de fuerza mayor. En estos casos, la actividad o prueba deberá reprogramarse en una nueva fecha, en los términos que determine el responsable académico correspondiente.

Asimismo, la US ha reiterado un llamamiento expreso a la prudencia y a la responsabilidad de toda la comunidad universitaria, recomendando extremar la precaución en los desplazamientos y planificar los trayectos conforme a las indicaciones oficiales.