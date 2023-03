UPA Andalucía resalta la estabilización del consumo de aceite de oliva a precios razonables para el olivar tradicional

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, ha asegurado que la comercialización de 93.000 toneladas de aceite de oliva en el mes de febrero, incluyendo las importaciones, y la producción acumulada de 652.086 toneladas en lo que va de campaña demuestran que hay menos aceite del previsto y que el nivel de venta se mantiene estable incluso con altos precios en los lineales. Y en esta línea, Cano ha ratificado que será "complicado" superar las 680.000 toneladas de aceite de oliva, lo que marcará el consumo en los próximos meses.

Los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) demuestran que la comercialización se estabiliza pese a "aquellos que, intencionadamente insisten en afirmar que no se vende aceite de oliva porque los precios para el consumidor están muy altos", pero "nada más lejos de la realidad", ha apuntado el líder sindical, quien a su vez ha informado que "en los cinco meses que llevamos de campaña se han comercializado ya 501.000 toneladas, lo que supone una media de cien mil toneladas mensuales. Eso demuestra la baja producción en España".

Cano ha continuando explicando, según nota de prensa, que "no llegaremos a las 700.000 toneladas y si lo hacemos será por muy poquito". En este sentido, el secretario general de UPA ha señalado que "esta bajísima producción supone que, a pesar de que la comercialización se ha estabilizado, no alcanzaremos un volumen disponible superior a 1.200.000 toneladas, sumando importaciones, enlace y producción final. Un dato que, no por ser esperado deja de ser preocupante y confirma nuestras malas previsiones".

Por último, cabe destacar que marzo entra con unas existencias totales de aceite de oliva de 796.827 toneladas, que se reparten en 462.550 toneladas en poder de las cooperativas y almazaras; 266.051 toneladas en manos de los envasadores y 10.208 toneladas en el patrimonio comunal olivarero. "El consumo está garantizado. Hay aceite suficiente disponible para garantizar el abastecimiento. Y el precio se encuentra, en la actualidad, estabilizado en unos niveles satisfactorios para el olivar tradicional", ha concluido Cano.