UPA avisa de un crecimiento del 19% de las exportaciones marroquíes de frutas y hortalizas

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPA ha advertido este jueves del crecimiento de las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos "en condiciones de competencia desleal" y ha indicado que, según el servicio estadístico de Comercio Exterior de la Agencia Tributaria, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, el país alaüita ha aumentado las exportaciones de estos productos a España "casi un 19 por ciento de media, pasando de 361.000 toneladas exportadas en 2019, a 428.640 toneladas en 2020".

Concretamente, tal y como ha precisado la organización agraria, el producto más vendido a España ha sido la sandía, con un incremento del 64 por ciento. En el caso del tomate, ha sufrido un aumento del 29 por ciento, y un 32 por ciento en el caso del pepino, en comparación con el mismo período del año anterior al igual que pimientos, judías, naranjas "a pesar de las limitaciones y dificultades asociadas a la crisis sanitaria por covid-19, y al descenso del consumo debido a las restricciones comerciales y de movimiento".

"Es vergonzoso ver cómo no paran de entrar pepinos procedentes de Marruecos por nuestras fronteras, mientras que nuestros agricultores de Almería y Granada han tenido que tirar millones de kilos producidos aquí, porque se los pagan a precios de ruina", ha asegurado Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía.

La caída de precios obligó al la semana pasada a retirar el 30 por ciento de la producción, lo que, según ha dicho Cobos, coincide "curiosamente con el mismo porcentaje que han aumentado las importaciones de pepino marroquí".

Desde UPA han remarcado que los productores españoles "cumplen todos los requisitos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales que exige Europa" mientras que "se está produciendo una competencia desleal flagrante, con importaciones desde países extracomunitarios en los que no se respetan esos mismos requerimientos".

La patronal agraria ha criticado, en esta línea, que la Unión Europea, "esa que asfixia con exigencias y burocracia a nuestros productores, está incumpliendo el principio de preferencia comunitaria" y ha exigido que aplique dicho principio, "protegiendo e impulsando el comercio y la producción interna europea".

"Es indispensable revisar los tratados comerciales de la UE con terceros países, y reforzar los controles en nuestras fronteras para asegurar que los productos procedentes de terceros países entran en la CE con unas condiciones y precios equiparables a las europeas en cuanto a calidad y seguridad alimentaria", han insistido desde UPA, que ha añadido la necesidad de "vigilar que los contingentes no sobrepasen los cupos permitidos" y de "exigir la trazabilidad" de esos productos importados.

"Además, es necesario seguir abordando otras cuestiones importantes como que el sector deje de ser usado como moneda de cambio para cerrar acuerdos comerciales y también es crucial seguir trabajando para que la reformada Ley de Cadena Alimentaria se aplique y sancione a los que no cierran contratos de compraventa por encima de los costes de producción que soportan los agricultores", ha indicado Cobos, quien ha avisado de que "si no convergen todos estos factores y medidas necesarias, no hay futuro para la actividad agraria de Andalucía".