La UPO aborda en Carmona (Sevilla) las relaciones tóxicas y las herramientas para superarlas

La graduada en Psicología y orientadora profesional, Lourdes Moya, es directora del curso "Herramientas para pasar de un apego ansioso a un apego seguro y sano en tus relaciones", en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá entre el 14 de julio y el 15 del mismo mes el curso 'Herramientas para pasar de un apego ansioso a un apego seguro y sano en tus relaciones', en el marco de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. La directora de la iniciativa, graduada en Psicología y orientadora profesional, Lourdes Moya, ha destacado que estas "relaciones inseguras están causando emociones negativas e inseguridad emocional en los jóvenes".

En declaraciones a Europa Press, Moya ha explicado que fue la observación de su propio entorno la que le llevó a poner en marcha esta iniciativa, puesto que "algo no está funcionando en la forma en la que desarrollamos nuestras relaciones personales". Según la experta, el origen de las relaciones tóxicas y basadas en el apego ansioso se ubica en "un patrón interno programado que asumimos como normal en la forma de relacionarnos" lo que desemboca en "ansiedad por no saber cómo vincularnos y por tener relaciones inseguras".

De esta forma, ha afirmado que el curso tratará este fenómeno con una perspectiva de "autocuidado" a través de "unas herramientas para detectar de dónde vienen esos comportamientos y para tener unos patrones más sanos". Es por ello que el objetivo principal de las jornadas están dirigidas a todo aquel que "quiera aprender a generar relaciones sanas" y a darle salida a esos problemas emocionales. Las herramientas que proporcionarán profesionales de la Psicología, como Moya, tocarán temas como "tener más amor propio, más autoestima, mejorar la comunicación y expresar mejor tus sentimientos". No obstante, ha puntualizado que se trata de una "aproximación" para tener relaciones saludables y no "una salida definitiva".

Asimismo, Moya ha reconocido que "las redes sociales" han agravado el desarrollo de las relaciones de apego inseguro y la dependencia de la validación externa. "La existencia de las aplicaciones de citas rápidas, por ejemplo, o la cantidad de gente que está soltera a día de hoy o que está dispuesta a quedar con desconocidos" demuestra que existe "una desconfianza en la forma que nos relacionamos y una búsqueda de gratificación inmediata", ha valorado. De hecho, la psicóloga ha precisado que "el tipo de vida con ansiedad, ocupaciones e inmediatez" provoca "que nos relacionemos de otro modo".

Para concluir, Moya ha incidido en algunas actividades del curso que resultarán de interés para el alumnado, como por ejemplo unas "dinámicas para conectar la mente con el cuerpo", debido a que "es a través del cuerpo por donde se sienten las emociones y estas angustias". En este sentido, ha indicado que esta parte práctica contará con "ejercicios de respiración y meditación", así como de "autoconomiento". También tratará la gestiones de emociones negativas como el miedo, el abandono o la ansiedad a través de distintas conferencias.