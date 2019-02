UPTA-A advierte del "engaño" ante los gastos deducibles en el impuesto de la renta

Publicado 22/02/2019 14:14:34 CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UPTA-A, Inés Mazuela, ha advertido del "engaño" en materia de gastos deducibles en el impuesto de la renta para los autónomos y ha considerado "imprescindible" que se constituya ya la Comisión para la Reforma del Sistema de Cotización a la Seguridad Social.

En una nota, UPTA-A ha señalado que "no es seria la redacción de la norma que establece las deducciones de los gastos de manutención para los autónomos que, en el desempeño de su actividad, se ven obligados a comer fuera de su residencia".

En concreto, ha apuntado que "la redacción del artículo 11 de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo del pasado año no ha resuelto uno de los grandes problemas fiscales del colectivo, más bien ha contribuido a la teoría de la confusión y con ello a la nula aplicación efectiva de este artículo".

Es por este motivo que desde la entidad se viene reclamando de tiempo atrás la solución de esta situación desde el Gobierno central, ya que tendrán que "terminar de cumplir con el compromiso alcanzado con las organizaciones de autónomos en esta materia".

Por su parte, el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha mantenido una serie de reuniones con los distintos departamentos del Ministerio de Trabajo, con el fin de cerrar definitivamente la creación de la Comisión Estatal para la reforma del sistema de cotización al RETA, que sería la encargada de desarrollar el sistema de cotización en función de ingresos reales, compromiso este al que se llegó en las últimas negociaciones.

"Es fundamental que se deje constituida esta Comisión, en la que deben participar las organizaciones representativas de los autónomos y los agentes sociales, además de la propia Administración. La parálisis que se producirá mientras duren los próximos procesos electorales no pueden frenar las exigencias de nuestro colectivo, y la situación financiera por la que atraviesa la Seguridad Social, en particular el Régimen de Autónomos, no puede deteriorarse más", ha indicado Abad.