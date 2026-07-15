Urbanismo inicia las excavaciones arqueológicas para el futuro aparcamiento subterráneo de Vallellano en Córdoba

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este miércoles sobre el inicio de las excavaciones arqueológicas previas a la futura construcción del parking 'Puerta de Córdoba', que va a ser "longitudinal a la Avenida de Vallellano", en confluencia la Avenida del Aeropuerto, con el objetivo de "evitar posibles restos" arqueológicos.

Así lo ha explicado Torrico, quien ha detallado que ahora, tras las catas arqueológicas previamente realizadas, se van a llevar a cabo varios sondeos arqueológicos "mucho más amplios, de diez metros de largo por cinco de ancho" y de hasta unos 4,5 metros de profundidad.

En este contexto, el responsable de Urbanismo ha señalado que los trabajos, que ya han comenzado, se quieren hacer época estival "para que tengan la menor afectación posible al tráfico de la ciudad", pues el plazo de ejecución de la actuación, cuya responsable es Salsum Arqueología, y que tiene un coste de 135.500 euros, es tres meses.

Torrico, que ha señalado que no se espera que "aparezcan hallazgos relevantes", ha remarcado que ya se está redactando un proyecto de licitación de la construcción del aparcamiento, que "será una licitación a través de la modalidad de colaboración público-privada", por lo que "la empresa que construye el aparcamiento tendrá una concesión de explotación por una serie de años que está por determinar".

Si todo va bien, ha apostillado, "a finales de año o a principios de 2027 podría iniciarse la licitación del aparcamiento de tal forma que a lo largo del 2027 se iniciara la obra". Además, ha agregado que se quiere desarrollar "un cronograma de colaboración con los departamentos de Movilidad y Parques de Jardines" para que "se reduzcan al máximo las interferencias en el tráfico rodado".