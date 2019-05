USO-Andalucía aboga por "apostar" por la industria para "atajar el desempleo y el empobrecimiento salarial"

Publicado 15/05/2019 12:08:15 CET

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez, ha abogado por "apostar" por la industria para así "atajar el desempleo y el empobrecimiento salarial" dado que, en la actualidad, hay "seis provincias por encima del 20% de paro cuando en 2008 únicamente Cádiz sobrepasaba el 18%", lo que propicia que "uno de cada cuatro parados españoles viva en Andalucía".

Así lo ha manifestado tras analizar el informe 'Radiografía socioeconómica y laboral de Andalucía', elaborado por el Gabinete de Estudios de USO, que recoge además que Andalucía tiene un 6,30% más de paro que antes de la crisis y menos empleo, 131.800 ocupados menos, lo que se traduce en un 4,2%. Además, quienes trabajan lo hacen menos horas, nueve menos al mes de media cada trabajador, con el "peor comportamiento" en los Servicios.

Al hilo, el coordinador de USO-Andalucía, Jesús Postigo, ha lamentado que "esta década de crisis parece que no nos ha dejado ninguna enseñanza" porque "Andalucía necesita promover la implantación de industria, con un plan real, que aproveche las nuevas tecnologías y genere empleo cualificado y estable". "La industria es la única garantía de altos sueldos y contratos indefinidos, que no dependan del baile del turismo, que ha sido el empeño por décadas, como si fuera a lo único a lo que nos podemos dedicar los andaluces", ha agregado.

A su juicio, los números oficiales "corroboran lo que defendemos desde USO-Andalucía". "A pesar que en 2018 descendieron ligeramente con respecto a 2017, observando el dato global, los de la Industria y los de la Construcción son los únicos salarios que se han revalorizado en términos absolutos desde 2008, pasando de 1.936 a 2.073 euros mensuales, 137 euros más, y 134 en Construcción. No obstante, se pierde poder adquisitivo en torno al 5%, pero en Servicios ha sido del 16,5%. Industrializar nuestra región es la herramienta del desarrollo", ha explicado Postigo.

"Los datos salariales de Andalucía son muy preocupantes, es una región en constante empobrecimiento. La media nacional ha perdido poder adquisitivo en relación al IPC de estos años; también aquí, un 14,4% de media de los sectores. En el caso de Andalucía, no se trata únicamente de una pérdida de poder adquisitivo, es que los salarios son hoy más bajos, sin comparativa, que en 2008. Hoy un andaluz percibe de media 1.746,43 euros mensuales en el global de concepto salarial; hace once años, eran 1.775,85 euros, 30 más", ha incidido Laura Estévez.

BRECHA DE GÉNERO Y FORMACIÓN

El estudio expone que Andalucía presenta varios colectivos "especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión" con respecto al mercado laboral. El principal, porque supone más de la mitad de la población, son las mujeres, casi el 55% de paradas, dos puntos más que en 2008, a pesar de que su población activa es menor.

Hay más paro femenino en todos los tramos de edad, salvo entre los mayores de 55 años, donde aún pesa que en esa generación pocas mujeres se incorporaban al mundo laboral. "La diferencia es más acusada en las edades donde a la mujer la penalizan por ser madre y por quedarse al cuidado de los niños en los primeros años de vida; es decir, en los 30 y los 40 años", lamentan desde la organización.

Igualmente, "ganan en las peores ratios, como en el paro de larga duración". "Para una mujer es más difícil salir del paro; a partir de tres meses sin trabajo, hay más mujeres en el desempleo, con especial diferencia entre quienes llevan más de dos años en esta situación y son difícilmente reinsertables en el mundo laboral", ha reprochado.

Ante tal problemática, USO-Andalucía ha reclamado un plan de formación para el empleo efectivo y desde las administraciones públicas para la mujer. "No puede ser que seis de cada diez de nuestros parados no tengan los estudios básicos y que contemos, en pleno siglo XXI, con un 1% de parados analfabetos, algo inconcebible en otras autonomías", arremete Jesús Postigo.

En cuanto a salarios y jornada de las mujeres, "no solo sufren más paro y menos empleabilidad, sino que esta es de peor calidad". El 89% trabaja en Servicios, que acarrea "peores salarios y jornadas de menos horas". Sin embargo, son solo una cuarta parte de las trabajadoras industriales, donde las condiciones son mejores. En total, una de cada cuatro mujeres soporta una jornada parcial en Andalucía, resume Laura Estévez.

LOS PENSIONISTAS ANDALUCES, "UN 10% MÁS POBRES"

La consecuencia de "peores salarios y alto paro" se traduce en el segundo "peor PIB per cápita autonómico", 18.557 euros, solo por encima de Extremadura, y también en las pensiones, un 10,4% inferiores a la media nacional. "También aquí se ve un abismo de género. La media está por debajo del actual SMI, 885 euros, pero la media masculina es de 1.054 euros frente a los 724 que cobra una mujer, fruto de toda una vida de discriminación salarial y una menor cotización por dedicarse a empleos tradicionalmente femeninos y peor pagados, reduciendo su jornada para hacerse cargo de la familia", denuncian.

"Aquí debemos incidir nuevamente en la necesidad de volcarnos hacia la Industria. A pesar del desorbitado paro de Cádiz y sus actuales salarios bajos, es la provincia con la pensión media más alta, fruto de las jubilaciones de los buenos tiempos de la industria naval", añaden.

Al respecto, han reiterado que el Gobierno andaluz "está en la obligación de apostar por la industria", apunta Postigo añadiendo que "desde USO pedimos que se blinden las pensiones en la Constitución". "No solo hay que mejorar las condiciones laborales para tener una buena cotización, sino garantizar que esta, en un futuro, no se pueda tocar y no dependa de los vaivenes de los gobiernos", concluyen.