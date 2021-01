Ustea pide suspender la educación presencial mientras "no esté garantizada la seguridad" en centros educativos

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea pide la suspensión de la educación presencial mientras "no esté garantizada la seguridad" en los centros educativos con motivo de la pandemia, toda vez que asegura que "la falta de anticipación, ausencia de protocolos claros y dejadez en cuanto a la implementación de medidas eficaces para la protección de la salud de la comunidad educativa está provocando situaciones insostenibles".

En un comunicado, el sindicato señala que la situación epidemiológica que actualmente se vive en Andalucía "es extremadamente grave" y que "la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, unido a la aparición de nuevas cepas con mayor facilidad de propagación, sin que se tomasen ningún tipo de medidas excepcionales ha contribuido a que se produzca un crecimiento exponencial de los contagios en nuestra comunidad".

"A pesar de la cantinela propagandística de nuestros gobernantes, que siguen asegurando que las escuelas son espacios libres de Covid, lo cierto es que la incidencia del virus en la parte de la población englobada en edad escolar se ha disparado desde que se inició el segundo trimestre" y "lejos de tomar medidas excepcionales para atajar este problema de propagación del virus en los centros educativos, el Gobierno andaluz sigue mirando hacia otro lado, anteponiendo criterios de índole económica a la protección de la salud y la seguridad de la comunidad educativa y, por extensión, del conjunto de la población andaluza".

Ustea señala que viene defendiendo desde el inicio de curso la necesidad de garantizar una educación presencial y segura, ya que "entendemos que la no presencialidad conlleva perjuicios educativos innegables, especialmente para el alumnado más vulnerable y que precisa medidas de atención a la diversidad". De la misma manera, "venimos exigiendo que el sistema educativo se dote de todos los medios y recursos para garantizar esa seguridad y para ser capaces de afrontar con las mayores garantías posibles una vuelta a la docencia telemática si la situación sanitaria así lo exigiera", añade.

Ante esta situación, desde Ustea insisten en que los centros educativos "deben cesar inmediatamente su actividad presencial allí donde no esté garantizada la seguridad" y mientras no se atiendan las siguientes reivindicaciones como la revisión de los protocolos covid, "incorporando criterios objetivos, claros, estrictamente sanitarios y plenamente garantistas desde el punto de vista de la seguridad". "Desde inicio de curso se viene observando una relajación de los criterios por los que cerrar un aula o centro, en un burdo intento de maquillar las estadísticas, constituyendo una clara negligencia y un atentado contra el principio de prudencia", sentencia.

EXIGE "EL FIN DE LA OPACIDAD" EN LOS DATOS

Ustea exige, igualmente, un análisis real de la situación epidemiológica en los centros educativos, "sin criterio actualmente para un rastreo sistemático que permita conocer la incidencia real de la epidemia en las aulas andaluzas", así como "el fin de la opacidad sobre los datos reales de positividad en los centros".

Asimismo, solicita "la sustitución inmediata" del personal, docente y no docente, en situación de confinamiento; la bajada inmediata de la ratio, que permita acabar con la masificación de las aulas en situación de pandemia; la inmediata protección del personal vulnerable que está siendo sometido a un riesgo que puede conllevar muy probablemente daños graves para su salud; y una evaluación real de los puestos de trabajo (ventilación, posibilidad de cumplimiento de las medidas de seguridad, etcétera) que permitan conocer los riesgos reales y las medidas preventivas necesarias para evitarlos, tal y como obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

"Resulta imposible comprender cómo desde el propio Gobierno andaluz se cierra toda actividad no esencial en aquellos municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada, se pida el confinamiento voluntario a la población de las zonas con mayor incidencia o se exijan al Gobierno central la ampliación del estado de alarma para poder implementar medidas de confinamiento más severas, mientras defiende que no es necesario tomar ninguna medida excepcional en los centros docentes y que la actividad presencial en ellos, en las actuales circunstancias, no suponen ningún incremento de la propagación del virus", concluye el sindicato.