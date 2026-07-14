Ustea reclama a la junta la falta de plazas en la FP pública mientras "impulsa el crecimiento de la oferta privada"

Población en defensa de la escuela pública. - USTEA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ustea ha informado que la adjudicación de plazas de Formación Profesional para el próximo curso "ha vuelto a evidenciar el grave déficit de plazas públicas existente en Andalucía". De esta manera, el sindicato ha asegurado que miles de estudiantes se han quedado sin acceder al ciclo formativo solicitado, permanecen en largas listas de espera o han quedado fuera del sistema público por "la insuficiente oferta de la Administración autonómica".

Según ha expuesto Ustea en una nota, para la agrupación esta situación no responde a un aumento imprevisto de la demanda sino a una "falta de planificación y de inversión sostenida en el tiempo". Por ende, Ustea ha considerado que la Junta mantiene una oferta pública "claramente insuficiente" con escasez de profesorado, infraestructuras y recursos, mientras que "favorece el crecimiento de la Formación Profesional privada y concertada".

En este sentido, desde la organización sindical han subrayado que la Consejería lleva años anunciando una apuesta por la Formación Profesional, no obstante, sostienen que "la realidad es muy distinta". A su juicio, han considerado que "continúan faltando plazas, nuevos ciclos adaptados a las necesidades de cada territorio, personal docente e inversiones que permitan ampliar la red pública para responder a la demanda existente".

Además, Ustea ha manifestado que ante la falta de plazas públicas, la Administración "permita que la alternativa para miles de jóvenes sea matricularse en centros privados con costes que pueden alcanzar los 4.000 euros". Por su parte, el sindicato ha considerado que esta situación "convierte el acceso a la Formación Profesional en una cuestión de capacidad económica y no de igualdad de oportunidades".

Por otro lado, ha evidenciado que "la Junta está favoreciendo un modelo en el que empresas privadas y fondos de inversión encuentran un espacio de negocio gracias a la insuficiencia de la oferta pública". Y a su vez, ha asegurado que mientras no se amplían grupos en los centros públicos "continúa creciendo la oferta privada e incluso la concertación de nuevas plazas de Formación Profesional, en lugar de reforzar la red pública".

Ante esta situación, la organización sindical ha reclamado la creación "inmediata" de miles de nuevas plazas públicas para atender toda la demanda existente, la ampliación de la oferta de ciclos formativos en aquellos territorios donde las listas de espera "evidencian la necesidad", la contratación del profesorado "necesario". Además, de la construcción y ampliación de infraestructuras y talleres, y el fin de las políticas que a su juicio "favorecen la expansión de la FP privada mientras se deroga la enseñanza pública".

De este modo, la organización ha insistido en que "la Formación Profesional debe ser un derecho garantizado por las administraciones públicas y no un privilegio reservado a quienes pueden asumir matrículas de miles de euros". En esta línea, ha llevado a cabo un llamamiento a la Junta para que "rectifique su política educativa y apueste por la ampliación y el fortalecimiento de la Formación Profesional pública como única garantía de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía".

Finalmente, Ustea ha anunciado que ya está trabajando junto a otras organizaciones sindicales, colectivos sociales, profesorado y organizaciones políticas para impulsar un calendario de movilizaciones durante el próximo curso con el objetivo de "exigir un cambio de rumbo en la política de Formación Profesional en Andalucía y defender el derecho de toda la ciudadanía a una FP pública, gratuita y de calidad".