Valero culpa a la Junta del "sufrimiento social" por la vivienda y apoya "acampadas de Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU MÁLAGA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha señalado este martes que el Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) es "responsable del sufrimiento social" por las dificultades para acceder a una vivienda, que "se ha convertido en una emergencia social en Andalucía", y ha trasladado su apoyo a las "acampadas" que se han iniciado en Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba tras movilizaciones llevadas a cabo en dichas ciudades.

Así lo ha indicado en un audio remitido a los medios de comunicación en el que el también diputado del grupo Sumar por Málaga ha criticado que "mientras miles de andaluces salen a la calle, el Gobierno de Moreno Bonilla sigue protegiendo a los grandes especuladores".

Tras subrayar su apoyo "claro a las movilizaciones y a las acampadas de Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba", Toni Valero ha aseverado que "la gente está diciendo basta, de alquileres imposibles, de expulsar a los vecinos de su barrio", y de "convertir la vivienda en un negocio mientras hay familias que no pueden pagar un techo".

"En Andalucía se ejecutan siete desahucios cada día, y el precio de la vivienda se ha disparado alrededor de un 80% en la última década", ha advertido el dirigente de IU, que se ha preguntado "a qué espera el Gobierno andaluz para cumplir con la gente", y ha remarcado que la Junta cuenta para ello con "instrumentos y responsabilidades".

En esa línea, Valero ha emplazado a la Junta a que "declare ya las zonas tensionadas que cumplan los requisitos, que regule los alquileres donde la situación sea insostenible, que ponga coto a los pisos turísticos cuando estén expulsando vivienda residencial del mercado, y que deje de hablar de vivienda en abstracto y construya de una vez un auténtico parque público y social".

"No necesitamos más propaganda; necesitamos vivienda", ha proclamado el dirigente de IU Andalucía, que ha querido "lanzar un mensaje al Gobierno andaluz", el de que "es responsable del sufrimiento social", y "las acampadas y las movilizaciones no son el problema", sino que "el problema es que en Andalucía haya gente trabajando que no puede pagar un alquiler".

Valero ha concluido señalando que "cuando miles de personas salen a la calle para defender su derecho a una vivienda digna, lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz es escuchar, actuar y ponerse del lado del derecho a la vivienda", según ha zanjado.