Valero dice que "no ha reflexionado" aún sobre si optará a revalidar el liderazgo de IU en la Asamblea andaluza de 2025

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha apuntado que aún "no ha reflexionado" sobre si optará a la reelección como líder de la federación de izquierdas en la Asamblea andaluza que la formación tiene previsto celebrar a lo largo del próximo año 2025, cuatro años después de la que desarrolló en el verano de 2021.

Así lo ha trasladado Toni Valero en una entrevista concedida a Europa Press en la que, a la pregunta de si ha pensado ya si va a optar a la reelección como líder de IU Andalucía, ha respondido que "en absoluto", al tiempo que ha confirmado que la Asamblea andaluza "no está convocada" aún, si bien "estatutariamente debe ser en primavera-verano" del próximo año.

"Todavía no estamos en ese debate", ha añadido el también diputado de Sumar por Málaga, quien en todo caso ha apuntado que en dicha Asamblea "habrá una renovación del conjunto de Izquierda Unida en Andalucía", y él estará "a disposición de un debate colectivo", si bien "todavía no he reflexionado en cuál puede ser mi papel", ha matizado.

En esa línea, ha agregado que, en su opinión, "lo fundamental es que primero se reflexione colectivamente de cuál es el mejor papel para cada uno, y a partir de ahí dar lo mejor de cada uno" desde el papel "que colectivamente decidamos que hay que tener".

"No puedo precisar más porque no he reflexionado sobre eso, y mi organización tampoco se ha puesto todavía en eso porque está centrada en los problemas inmediatos de la sociedad andaluza, y cuando toque el debate de la Asamblea nos centraremos en cómo se renueva esa dirección", ha continuado Toni Valero.

A la pregunta de si estaría dispuesto a optar a la reelección como coordinador de IU Andalucía si sus compañeros se lo piden, Toni Valero ha respondido que "cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río", y "ahora mismo estamos en otras cosas que son las que creo que interesan a la gente".

"Cuando llegue el momento de reflexionar sobre nosotros, yo lo haré, lo haremos todos, y evidentemente haremos un proceso democrático y participativo para que el resultado que salga nos fortalezca como Izquierda Unida", ha abundado.

EL LIDERAZGO DE MAÍLLO A NIVEL NACIONAL

Por otro lado, Toni Valero ha valorado la reciente elección del que fuera su antecesor al frente de IU Andalucía, Antonio Maíllo, como coordinador federal de Izquierda Unida, y ha defendido que "aporta una frescura y, sobre todo, un sentido común al debate político muy necesario en nuestro país".

"Eso, 'per se', ya refuerza a Andalucía", según ha opinado para argumentar que "el debate que está centrado en las polémicas muy centralizadas", muy de Madrid, "deja fuera las propuestas, los debates, las necesidades de comunidades como Andalucía".

De igual modo, Toni Valero ha apuntado que en IU Andalucía reciben el mensaje que Maíllo está trasladando a nivel nacional "con mucha coherencia y simpatía", porque "toca la misma música que tocamos aquí, y eso nos refuerza como organización política", según ha concluido.