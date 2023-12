Valero (IU) acoge con "máxima tranquilidad" que la ruptura de Podemos con Sumar "no tiene traslación en Andalucía"

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha criticado la decisión de los cinco diputados nacionales de Podemos de salirse del grupo de Sumar para pasar a integrar la nómina del Mixto en el Congreso, si bien ha agregado que le produce "máxima tranquilidad" comprobar que dicha ruptura "no tiene traslación en Andalucía", donde IU y Podemos concurrieron juntos en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 bajo la marca Por Andalucía junto a otras cuatro formaciones políticas.

Así lo ha puesto de relieve el también diputado de Sumar por Málaga en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha subrayado que la decisión de los cinco diputados de Podemos de pasar al Grupo Mixto fue "unilateral" por parte de dichos parlamentarios, a quienes corresponde dar "las explicaciones" sobre "por qué" han dado ese paso que a Toni Valero le resultó "inesperado", según ha manifestado.

Dicho lo cual, el dirigente de IU ha defendido que Sumar es "hoy por hoy el espacio político en el cual la izquierda, en sus diferentes pluralidades y diversidades, es capaz de tener incidencia y capacidad de articular políticas en favor de la mayoría social", y "lo importante cuando tomamos una decisión es considerar" si ésta "va a mejorar o no la vida de la gente" y si tiene "coherencia con aquello por lo cual nos implicamos en política, que es estar al servicio de trabajadores cuya única herramienta que tienen son organizaciones como la nuestra", según ha abundado Valero para opinar a continuación que la decisión que tomaron los diputados de Podemos "no respondía tanto a esa reflexión sino a los intereses propios de partido".

"Yo creo que no era lo mejor para el país", ha apuntado el líder de IU Andalucía en relación a la salida del grupo de Sumar de los diputados de Podemos, si bien ha rehusado "entrar" a opinar acerca de si estos cinco parlamentarios "deberían dejar o no" sus actas en el Congreso en vez de pasar al Grupo Mixto, porque "ellos ya han dicho que no las van a dejar", según ha recordado Valero, que ha justificado así su decisión de no entrar "en un debate" sobre el que ya se han pronunciado los propios representantes de Podemos.

En todo caso, Toni Valero ha subrayado que, "en Andalucía, la salida de Podemos de Sumar no ha supuesto ningún cambio" y "no ha generado ningún impacto en nuestro espacio político andaluz, en Por Andalucía", por lo que en ese sentido ha dicho estar "tranquilo", al tiempo que ha valorado que el grupo que Podemos, IU, Más País y otras formaciones de izquierda comparten en el Parlamento andaluz "está centrado en los problemas de los andaluces" y en conformar "una alternativa al gobierno de la derecha" que encarna el PP-A de Juanma Moreno con "propuestas que mejoran la vida de la gente".

RELACIONES "NORMALIZADAS" ENTRE IU Y PODEMOS ANDALUCÍA

De igual modo, el dirigente de IU Andalucía ha señalado que con la dirección de Podemos Andalucía que lidera Martina Velarde --una de los cinco diputados del partido morado que han pasado al Grupo Mixto-- se mantienen "relaciones normalizadas y naturales", propias de "dos organizaciones que concurren en un mismo grupo parlamentario junto a otras fuerzas políticas" que están, según ha insistido, "centradas en lo que se tienen que centrar, que es mejorar la vida de la gente, y alejadas de ese otro ruido que se ha dado en torno al grupo parlamentario de Sumar" recientemente por la "inesperada salida de Podemos".

En esa línea, Valero ha manifestado que la coalición Por Andalucía está "blindada de las tensiones que se puedan dar en espacios políticos que tienen otras denominaciones".

De igual modo, de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2026, el dirigente de IU ha manifestado que deben "suponer un cambio de gobierno en Andalucía, y para eso es muy necesario que la izquierda concurra en torno a algún tipo de fórmula de frente amplio como siempre" han defendido desde su espacio político, según ha subrayado.

"Me parece que estamos en el momento de la acumulación de fuerzas, y de hacer valer el 28 de febrero como un momento fundamental en el cual el andalucismo de izquierda, la gente progresista, se sienta referenciada y, en este sentido, fortalecida", ha defendido también Toni Valero, que ha subrayado así que es "el momento de la gente corriente, de la gente organizada en movimientos sociales, en organizaciones populares".

En esa línea, ha considerado también que es el momento de que las organizaciones políticas "ahora mismo hagamos de correa de transmisión" de las demandas de esa parte de la población, de forma que "es el momento de la colaboración, y no de la competición entre las fuerzas políticas de izquierda", según ha remachado.

Toni Valero ha mantenido así que "ahora toca acumular fuerzas" y "tender la mano a quienes están peleando en cada rincón de Andalucía, y después será el momento de darle forma política" a eso "en una candidatura a las próximas elecciones autonómicas".

EL PRESENTE Y FUTURO DE SUMAR

Asimismo, de cara al proceso asambleario que ha iniciado Sumar para definirse como proyecto político, el representante de IU ha considerado que el espacio que lidera Yolanda Díaz a nivel nacional "será un éxito y tendrá capacidad de cambiar Andalucía y de seguir cambiando el conjunto del país desde las políticas públicas si básicamente consigue tres cosas".

"En primer lugar, ser un espacio plural en lo ideológico dentro del espectro progresista; un espacio diverso" que debe ser también "heterogéneo" por las diferentes formaciones políticas que lo integren, como lo es actualmente, según ha continuado argumentando Toni Valero, para quien Sumar debe integrar no sólo a "organizaciones políticas", sino también a "personas que, a título individual, no quieren tener el carné de ningún partido político", pero que "quieren comprometerse con ese espacio político de Sumar".

"Con un programa político alternativo, si Sumar es de todas y de todos, será un éxito", ha sentenciado Toni Valero, que ha abogado así por que Sumar se conforme como "un frente amplio", un "sujeto político de nuevo tipo, moderno, adecuado a cómo la sociedad hoy quiere participar en política, y que no se priva" de integrar ni a "organizaciones arraigadas en el territorio con trayectoria y experiencia" ni a "otras más nuevas que también son imprescindibles" para este proyecto, según ha incidido.

RELACIÓN ENTRE IU Y EL PSOE EN ANDALUCÍA

Finalmente, y preguntado por la relación entre IU y el PSOE en Andalucía, Toni Valero ha indicado que Por Andalucía coincide con el PSOE-A "en determinadas políticas desde la oposición de manera corriente, porque el deterioro de los servicios públicos y la injusticia en política fiscal del Gobierno andaluz es notoria y genera alarma social", así como ha puesto de relieve que IU y la formación socialista coinciden en "muchos gobiernos municipales a lo largo y ancho de Andalucía".

No obstante, Valero ha apostillado que IU o Por Andalucía suele "tener una actitud bastante más sólida y más firme en torno a temas muy sensibles como ha podido ser el de Doñana" y la polémica generada en torno a la proposición de ley de PP-A y Vox para regularizar espacios de regadío en la comarca del Condado de Huelva, un tema en el que "lamentablemente nos quedamos solos" manteniendo una "oposición frontal" hacia dicha iniciativa que "al final tuvo que corregir el PP cuando el Gobierno central le sacó de ese callejón sin salida en el que se había metido" Juanma Moreno, según ha abundado.

Valero ha concluido así subrayando que "hay una buena relación con la dirección del PSOE" andaluz "desde posiciones políticas diferenciadas en muchos temas, como es normal", y desde el convencimiento de que IU es "una izquierda más firme en temas fundamentales para la ciudadanía".