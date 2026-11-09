Valero (IU) afirma que "el PP trabaja para los especuladores" de la vivienda y "el PSOE no les planta cara"

Toni Valero habla con Sebastián Pérez, ante el Ayuntamiento de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU en Andalucía y candidato del Frente Amplio de cara al 29N, Toni Valero, ha señalado que, con motivo de la huelga general por la vivienda convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, "se va a demostrar en la calle que la gente trabajadora está harta de trabajar y de esforzarse para que unos pocos se llenen los bolsillos especulando con la vivienda y especulando con la cesta de la compra".

En este sentido y en una atención a medios en Córdoba, junto al coordinador provincial de IU en dicha provincia y candidato de Frente Amplio al Congreso, Sebastián Pérez, ha advertido que "el Partido Popular trabaja para los rentistas, trabaja para los especuladores", mientras que "el Partido Socialista no les planta cara", porque "le tiemblan las piernas".

Ante ello, según ha asegurado Valero, "el Frente Amplio es la fuerza política capaz de imponer políticas valientes que intervengan en el mercado de la vivienda, de poner pie en pared a los especuladores". Por eso, según ha argumentado, las próximas elecciones generales del 29 de noviembre "van de si les paramos los pies a los especuladores o dejamos que sigan devorando nuestros barrios".

También tratan los próximos comicios "de si protegemos a la gente trabajadora o seguimos permitiendo, como están haciendo los especuladores" de la vivienda, "que la conviertan en negocio y, por lo tanto el próximo 11 de noviembre las calles las vamos a llenar", porque, a pesar de que "la gente trabajadora está generando más riqueza que nunca", lo cierto es que vive "asfixiada por especuladores".

Por eso, desde IU y Frente Amplio apoyan "absolutamente la huelga que se va a celebrar dentro de dos días, una huelga que tiene que poner encima de la mesa los problemas reales de la gente", de modo que "la vida real de la gente tiene que ser la protagonista" de la huelga y "de esta campaña electoral", sobre todo porque, "cuando se habla de vivienda, tenemos que tener en cuenta que su impacto recae en el conjunto de Andalucía".

De este modo, según ha señalado, "Córdoba, por ejemplo, es una ciudad en la que, en los últimos cinco años, aun habiendo perdido levemente algo de población, ha aumentado el precio de su vivienda en torno a un 40%. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, no sin cierta ironía, cómo opera aquí la ley de la oferta y la demanda, y qué es eso de que el mercado resuelve las necesidades de la gente".

"No, aquí lo que hay es especulación y hay rentismo --ha concluido-- y, por lo tanto, hay que intervenir, porque las consecuencias están siendo dramáticas para muchas familias trabajadoras, que se están viendo obligadas a tener que cambiar de barrio, cuando no de ciudad, y cambiando a los niños de cole", y son también "dramáticas para una juventud que no se puede emancipar, que termina volviendo a casa de sus madres y de sus padres".

Igualmente, según ha concluido, dichas consecuencias son "dramáticas para el pequeño comercio, al que le suben de golpe el alquiler de manera abusiva y acaba teniendo que cerrar porque no puede competir con las franquicias, que se van haciendo con todo en el centro de las ciudades", y por todo ello el 11N "se va a demostrar en la calle que la gente trabajadora está harta de trabajar y de esforzarse para que unos pocos se llenen los bolsillos especulando con la vivienda y especulando con la cesta de la compra".