Valero (IU) denuncia "flama islamófoba" de la ultraderecha tras incendio en la Mezquita: "Tenemos pasado musulmán"

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha lamentado este sábado que si el incendio el viernes de una capilla de la mezquita de Córdoba "ha conmocionado a todas y todos los andaluces", de igual forma ha propiciado "la flama racista e islamófoba" de la ultraderecha en las redes sociales.

"La ultraderecha no entiende ni respeta a la sociedad andaluza que se reconoce en su pasado andalusí musulmán y que en el presente quiere una sociedad plural", ha sostenido Valero en una nota de audio remitida a los medios de comunicación.

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Córdoba ha remarcado que la Mezquita es "Patrimonio Mundial por la Unesco" en su condición de "joya del legado andalusí" y por su raigambre histórica para "generación tras generación ha supuesto motivo de orgullo de la sociedad andaluza".

Valero también ha querido "lamentar el papel de Canal Sur ante este fatídico hecho", por cuanto ha recriminado a la televisión autonómica que "en ningún momento cortó la retransmisión" de una corrida de toros en Marbella (Málaga) para informar del incendio en la Mezquita, "a pesar de que estaba conmocionando a todas y todos dentro y fuera de Andalucía".

El líder de IU Andalucía le ha reprochado al Gobierno andaluz "haber convertido a Canal Sur en un instrumento de propaganda en favor de Moreno Bonilla y de las narrativas de la ultraderecha", aun cuando ha recordado "las denuncias de manipulación y mala praxis del Consejo Profesional de Canal Sur".

"Siguen empeñados en convertir Canal Sur en un medio sectario y entregado a los intereses del Partido Popular, que no responde ni al interés general ni a la pluralidad de la sociedad andaluza", ha afirmado Valero.