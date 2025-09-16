Valero (IU): La Junta "permite que más de 16.400 viviendas turísticas ilegales sigan con normalidad" en Andalucía

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, este viernes en rueda de prensa en la sede regional. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha denunciado este martes que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) "permite que más de 16.400 viviendas turísticas ilegales sigan operando en Andalucía con normalidad".

"Así se acredita gracias al registro implantado por el Gobierno de coalición" del PSOE y Sumar, según ha añadido el también diputado por Málaga en el Congreso en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha subrayado que desde el grupo parlamentario Por Andalucía llevan "denunciando" esta cuestión desde hace "mucho tiempo".

En esa línea, Toni Valero ha criticado que el Gobierno andaluz del PP-A "permite que una vivienda opere como piso turístico con una simple declaración responsable del propietario", y ha considerado que "este nuevo escándalo acredita" que Juanma Moreno "tiene muy claro cuáles son sus intereses", que están "muy alejados de los cientos de miles de andaluces que tienen dificultades para acceder a un alquiler", según ha apostillado.

El dirigente de IU ha denunciado así que el presidente de la Junta "se pone del lado de unos pocos especuladores, muchos de ellos fondos de inversión extranjeros que sacan las viviendas del mercado habitacional para ponerlas en plataformas como Airbnb sin los permisos necesarios".

El también diputado de Sumar ha aseverado que "en Andalucía existe emergencia habitacional", y ha anunciado que "desde Por Andalucía vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que, tras las próximas elecciones andaluzas, el Partido Popular salga del Gobierno andaluz y se acabe de una vez con los pisos turísticos ilegales y se regule el precio del alquiler".