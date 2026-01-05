Valero (IU) lamenta que la multinacional Ayesa "se vaya al País Vasco" por la "irresponsabilidad" del Gobierno de Moreno

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes que "la irresponsabilidad del Gobierno" de la Junta presidido por Juanma Moreno (PP-A) "ha permitido que Ayesa, la multinacional tecnológica andaluza, haya sido comprada por un consorcio vasco liderado por su gobierno autonómico", y en esa línea ha denunciado que el jefe del Ejecutivo andaluz "no ha movido un dedo para evitar que la sede de esta empresa puntera se vaya al País Vasco".

Son declaraciones que el también diputado nacional del grupo Sumar en el Congreso ha trasladado en un audio difundido a los medios de comunicación después de que el pasado 31 de diciembre se conociera que un consorcio vasco formado por el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank --a través de Indar--, y Teknei había formalizado la adquisición por 480 millones de euros de Ayesa Digital, uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas integrada en la antigua Ibermática.

Al hilo de dicha información, Toni Valero ha hablado de "una pésima noticia para Andalucía, que está muy necesitada de una modernización y diversificación del tejido productivo", y ha puesto de relieve que, "mientras el Gobierno andaluz no hacía nada, el vasco sí intervenía", y "la consecuencia es clara", la de que "Andalucía pierde porque el Gobierno andaluz no protege el tejido productivo".

En esa línea, ha defendido que "hace falta un Gobierno andaluz que proteja el tejido productivo, que invierta y planifique", y ha criticado que el Ejecutivo del PP-A "está encerrado en su ortodoxia", en "no intervenir y dejar que el mercado haga de las suyas".

"Las consecuencias las pagamos con las deslocalizaciones empresariales", ha advertido Valero antes de concluir sentenciando que "está claro que la derecha no tiene un proyecto para Andalucía".