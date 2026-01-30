Valero (IU) llama a "apostar por el tren" y afea a Moreno falta de "voluntad" por asumir competencias ferroviarias

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA - Archivo

LINARES (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha defendido este viernes el tren como medio de transporte por el que hay que "apostar" para, por ejemplo, "reducir la huella ecológica", al tiempo que ha afeado la falta de "voluntad" que aprecia en el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para reclamar al Gobierno central, para la comunidad autónoma andaluza, las "competencias de los trenes de cercanías y media distancia".

El también diputado nacional de Sumar por Málaga se ha pronunciado sobre este asunto en una atención a medios en Linares (Jaén) antes de una reunión con la plataforma del ferrocarril y sindicatos ferroviarios.

Toni Valero ha aprovechado la ocasión para defender que "apostar por el tren es apostar por reducir la huella ecológica, por vertebrar el territorio y, con ello, dar oportunidades a la gente", así como ha sostenido que "un tren público y social es garantía de futuro para la provincia de Jaén".

"Los datos son claros: un tren equivale a 650 coches", por lo que "poner tren significa quitar coches de la carretera, reducir la huella ecológica" y "ser también más competitivos económicamente", ha continuado Toni Valero, quien ha agregado que eso "ya lo ha entendido" la Unión Europea, que "tiene como prioridad el tren, y ha apostado por dos ejes, el Atlántico y el Mediterráneo", que pasan por Andalucía, y de los que "no se puede quedar fuera la provincia de Jaén", según ha agregado.

En ese punto, el representante de IU ha valorado como una "buena noticia" el decreto convalidado esta semana en el Congreso de los Diputados para regular el "bono anual" impulsado por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar que "socializa el uso del tren" y lo convierte en una "verdadera herramienta pública".

Dicho esto, se ha preguntado "qué está haciendo la Junta de Andalucía", gobernada por el PP-A, "ante las carencias que tiene el tren en la provincia de Jaén", y al respecto ha remarcado que "el Parlamento andaluz ha pedido" que Andalucía asuma "las competencias de los trenes de cercanía y de media distancia", si bien "no hay ninguna voluntad" por parte del presidente, Juanma Moreno, de "asumir esas competencias y de impulsar el tren de cercanías en la provincia de Jaén", según ha denunciado Toni Valero.

El representante de IU ha defendido que "hay alternativas y soluciones", y se ha comprometido a "trabajar con la plataforma" del ferrocarril y a "llevar reivindicaciones al Congreso de los Diputados", desde el convencimiento de que "hay que mejorar las vías de tren en la provincia de Jaén, hay que aumentar las frecuencias, y hay que apostar por ese 'puerto seco' Linares-Baeza, de mercancías, que es un impulsor de dinamismo económico en esta provincia, y que responde también a unas necesidades del tejido productivo que ya se da" en este territorio andaluz que tiene "una posición privilegiada para lo que tiene que ver con la industria logística", según ha valorado.

De este modo, Valero ha subrayado su apuesta por "un tren público y social", así como "por el tren de cercanías para la provincia de Jaén", y ha incidido en reclamar al Gobierno andaluz que "deje de mirar para otro lado y asuma las competencias que le está pidiendo el pueblo andaluz" en esta materia, y que en este caso están "reconocidas en nuestro Estatuto de autonomía", según ha puesto de relieve para finalizar.