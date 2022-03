Valero personaliza en Pedro Sánchez "la traición" con el Sáhara porque "no es posición de Estado ni de Gobierno"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos por Andalucía ha argumentado este miércoles en rueda de prensa que el cambio de posición de España con respecto al Sáhara y el aval del plan de autonomía de Marruecos para este territorio "su rechazo a la posición de Pedro Sánchez, que no es posición de Estado, ni si quiera de Gobierno" para concluir que "Pedro Sánchez ha traicionado" la posición tradicional española por cuanto la nueva hoja de ruta con el Sáhara Occidental "ni está en el BOE ni se ha visto en el Consejo de Ministros, es una comunicación confidencial a un sátrapa".

En estos términos se ha pronunciado en rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Andalucía el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y portavoz de Unidas Podemos, Toni Valero, después de mantener una reunión con el delegado del Frente Polisario en Andalucía, Mohamed Zrug, en la que han participado también el responsable de Sociedad Civil de Podemos, Nico Sguiglia, y la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto.

Valero ha asegurado que "queremos marcar distancias" con lo que ha definido como una posición personal del presidente del Gobierno en el seno del Consejo de Ministros mientras que ha lamentado "la equidistancia de Moreno Bonilla en este caso, que choca con la fraternidad histórica con el pueblo saharahui".

El coordinador de IU Andalucía ha reclamado "que se rectifique" una decisión de la que ha considerado que "lleva al exterminio de un pueblo", para quien ha augurado que quedan "condenados a su represión, a la conculcación de derechos", antes de reafirmarse en que "es incomprensible esta cesión de Pedro Sánchez ante la dictadura marroquí".

A estos planteamientos sobre la repercusión de la inicitiva de Pedro Sánchez respecto a la autonomía del Sáhara Valero ha añadido otros aspectos como "abandonar la doctrina de la ONU, que añade inestabilidad a la región porque se alteran fronteras y se ven implicados Argelia y Mauritania, que tienen mucho que decir", mientras que ha sumado como efecto colateral "enemistarnos con Argelia" para cuestionarse seguidamente "a la luz de qué está la necesidad de aumentar la dependencia de Estados Unidos" del suministro de gas frente al actual abastecimiento que España recibe de Argelia.

"Nadie entiende esta posición de traición de Pedro Sánchez al pueblo saharaui", se ha reafirmado Toni Valero, quien ha reclamado "recuperar la dignidad frente a la dictadura marroquí", al tiempo que ha anunciado que Unidas Podemos promoverá la aprobación de una Declaración Institucional del Parlamento de Andalucía sobre el Sáhara que "haga valer la doctrina de la ONU, los derechos del pueblo saharaui y los lazos de fraternidad con el pueblo saharaui", así como ha reclamado la reunión del grupo interperlamentario con la asistencia del delegado del Frente Polisario en Andalucía.

El delegado del Frente Polisario en Andalucía, Mohamed Zrug, ha recordado que "España es potencia administradora del Sáhara Occidental y tiene una responsabilidad política y jurídica que no pude eludir, a la que no puede renunciar unilateralmente", por lo que ha proclamado que "España, después de 40 años de democracia, no puede mirar hacia otro lado".

Zrug ha desgranado "cuatro preocupaciones" sobre el futuro del Sáhara Occidental para trasladar que "desde España no se va a criticar, a poner en duda las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario", por lo que ha augurado "más presos, más torturas, más prohibiciones de manifestaciones".

El representante del Frente Polisario en Andalucía ha considerado que "España se da de baja del multilateralismo, de la doctrina de la ONU de la descolonización", a lo que ha sumado "la grave alteración unilateral de la frontera en la región porque hay muchos actores afectados por las fronteras".

Mohamed Zrug ha advertido de que "está próxima la sentencia de la Corte de Justicia Europea sobre la ilegalidad de los acuerdos de asociación de Marruecos sobre productos agrícolas y pesqueros", para augurar que "España es el único país que no va a respetar" y sostener que "afecta a sectores andaluces como la agricultura de Almería" tras considerar que "los productos saharuis pueden inundar Andalucía haciéndose pasar por Marruecos".

Zrug ha apuntado como consecuencia positiva de la decisión de España que "ha puesto en evidencia la fortaleza del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui".

El responsable de Sociedad Civil de Podemos, Nico Sguiglia, ha expresado "el apoyo incondicional al rechazo de la decisión unilateral, injustificada del presidente Sánchez" sobre el Sáhara, a quien ha instado a que "respete la soberanía y la autodeterminación que costaron muchos años y esfuerzo alcanzarlo" por considerar que "pone en riesgo el larguísimo trabajo diplomático para dejar encausada una solución para el pueblo hermano".

Sguiglia ha hecho "un llamamiento a las bases, al electorado del PSOE" tras apreciar que "hay disconformidad con la decisión".