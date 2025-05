Valero subraya el "arraigo" de IU como fuerza "municipalista" y tiende la mano a alianzas con las que "ganar Andalucía"

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha reivindicado este lunes el "arraigo" de la federación de izquierdas como organización "municipalista", al tiempo que ha reiterado su mano tendida a seguir "tejiendo alianzas" con otros partidos, organizaciones y hasta personas a título particular que permitan alcanzar el objetivo de "ganar Andalucía".

Son ideas que el también diputado por Málaga del grupo Sumar en el Congreso ha trasladado este lunes en un acto de presentación de un manifiesto municipalista en Fuente Palmera (Córdoba) que ha compartido con alcaldes andaluces de IU, y en un contexto marcado por el "proceso asambleario" que está llevando a cabo Izquierda Unida en Andalucía, y que Toni Valero ha insistido en defender que "está siendo ejemplar", y que "está congregando a miles de personas para hablar de cómo transformar nuestra tierra".

El proceso se enmarca en la XXV Asamblea Andaluza que culminará el próximo 14 de junio, y en la que Toni Valero aspira a ser reelegido como coordinador general de IU Andalucía.

Toni Valero ha subrayado que ya se han celebrado "más de 300 asambleas para debatir en torno a qué queremos hacer con nuestra tierra, cómo proteger a la clase trabajadora, cómo salvar el campo de los fondos de inversión, cómo echar a Moreno Bonilla" de la presidencia de la Junta de Andalucía, y ha valorado que, "a pesar de la desafección que a veces campa a sus anchas por la sociedad", IU esté dando ejemplo de "organización de gente comprometida que está dispuesta a dar la batalla".

Tras señalar que probablemente "ninguna otra fuerza política de izquierdas puede hoy hacer el proceso de debate participativo y profundo" que está llevando a cabo Izquierda Unida, Toni Valero ha llamado la atención sobre la "coyuntura" en la que se desenvuelve, con mayoría absoluta en el Parlamento para el PP-A, que "está aplicando" un "rodillo implacable para retroceder en derechos, para privatizar servicios y, de paso, para enriquecer a sus amigos".

"ENORME INDIGNACIÓN EN LA GENTE"

Toni Valero ha advertido de que hay "una enorme indignación en la gente" que "hay que aprovechar, porque la gente no es tonta", y, "por mucha propaganda que le pongan en Canal Sur, por mucha cofradía que se lleve a Roma, sabe que le están robando la sanidad pública a la vez que le están entregando" desde el Gobierno del PP-A "dinero público a clínicas privadas de sus amigos que después les hacen actos electorales en campaña".

De igual modo, Toni Valero ha advertido del "asedio" que, en su opinión, está sufriendo el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar a nivel nacional por parte del PP, que "no tiene ningún escrúpulo; por parte de la ultraderecha, y, también, de parte de la judicatura", según ha añadido para denunciar que "se han conjurado todos" esos actores "para que este país no avance, y para intentar evidenciar que, cuando está la izquierda de verdad, la izquierda alternativa en el Gobierno, aquí hay un caos".

En este contexto, Valero ha valorado que exista "una organización arraigada" como IU, "pegada al terreno" y "municipalista", y al hilo ha defendido que "el municipalismo es un vector de transformación, una bandera de la izquierda y una seña de identidad de Izquierda Unida", y eso "significa que nuestros alcaldes y concejales pelean cada servicio público y cada palmo de su pueblo como si fuera propio, y no hablan de competencia".

"El municipalismo para Izquierda Unida es compromiso y protagonismo de la gente, y ser valiente y plantar cara a los especuladores", ha proclamado también Toni Valero, que ha sostenido que su organización encara el final de este proceso asambleario con varias ideas "muy claras", comenzando por la de que "hay que echar" al líder del PP-A, Juanma Moreno, "del Gobierno andaluz, porque está entregando nuestros sectores económicos, nuestras tierras fértiles y nuestros servicios públicos a los fondos de inversión".

EL "PLAN" DE IZQUIERDA UNIDA

En esa línea, ha denunciado que el PP "no tiene un proyecto para Andalucía", sino "un plan para que unos pocos hagan negocio con lo que es de todos", y frente a ello ha reivindicado que IU "sí tiene un plan y un proyecto para Andalucía, que empieza por revertir las privatizaciones" del Gobierno del PP-A, "por reforzar los servicios públicos" y por "cambiar el modelo productivo", y que "termina por poner a Andalucía al papel que se merece en el conjunto del país".

"Queremos hacer que Andalucía sea un motor de justicia social, cohesión social y territorial en el conjunto del país, porque cuando Andalucía se ha levantado los poderosos han temblado y este país se ha transformado, y queremos que Andalucía vuelva a hacer eso", ha proclamado también Toni Valero.

Dicho esto, ha apuntado que "todo esto lo vamos a hacer con militancia", y por eso su candidatura a revalidar como coordinador general se llama 'Militancia para ganar Andalucía', porque parte de la premisa de que "sin militancia es imposible", y "con militancia todo es posible, con militancia se puede ganar, se puede cambiar el sentido común de la gente".

"Con nuestra gente organizada, nada puede ni tiene que pararnos, porque así lo ha demostrado nuestro pueblo cuando se ha organizado", ha abundado Toni Valero, que ha realizado así un llamamiento por "más militancia y de la buena".

Finalmente, ha querido dejar claro que IU quiere hacer todo esto "con todos los andaluces que quieran dar un paso al frente". "No lo vamos a hacer solos", sino que "esta batalla la vamos a dar con muchos, y tejiendo alianzas, tendiendo la mano", ha continuado Toni Valero, que en ese punto ha aseverado que "todo partido político, sindicato, movimiento social o persona que no está organizada y no tiene ningún cartel, ningún carné, nada que lo identifique con un partido político, es bienvenido, es nuestro hermano en esta lucha por lo más sagrado, por lo más digno, que es nuestro pueblo y nuestra tierra, que es Andalucía", ha sentenciado para concluir.