Valero urge a la Junta medidas y no seguir la "inercia" de criticar al Gobierno como si así resolviera la pandemia

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha apremiado a la Junta a "tomar medidas" para frenar la expansión de contagios de Covid-19, y a "no seguir siempre en esa especie de inercia en la cual, por criticar al Gobierno central, parece que va a resolver la pandemia en Andalucía".

En una entrevista concedida a Europa Press, el también portavoz de Unidas Podemos por Andalucía se ha pronunciado así en relación a la situación de la pandemia en la comunidad autónoma, ante la que ha expresado su "enorme preocupación" por el "aumento de los contagios", aunque "no se está traduciendo en un índice de muertes" como el de oleadas anteriores gracias a la "tasa de inmunidad" propiciada por la vacunación, según ha abundado.

Toni Valero ha alertado de que ese aumento de casos positivos de Covid "está saturando más y más la Atención Primaria y la hospitalaria", y se ha preguntado "cuántas patologías no relacionadas" con el coronavirus "no se están atendiendo como debieran y también producen sufrimiento y decesos".

Tras advertir en ese sentido de que "estamos ante una situación grave para el sistema sanitario" que "siempre tiene una traducción económica" porque "se traduce en que se tienen que tomar medidas restrictivas que dificultan el desarrollo natural de muchos negocios", como por ejemplo los vinculados al turismo, Valero ha considerado que el Gobierno andaluz "tiene que tomar medidas y no seguir siempre en esa especie de inercia en la cual, por criticar al Gobierno central, parece que va a resolver la pandemia en Andalucía".

La Junta "tiene que tomar la iniciativa y tomar las medidas en tiempo y forma, no a toro pasado", ha aseverado el dirigente de IU, que también ha llamado a "no lanzar mensajes triunfalistas", porque, aunque "no hay que asustar a nadie", en su opinión "hay que poner la gente en la situación real en la que vivimos, que es muy preocupante, con una tasa de incidencia que se nos va de las manos y en donde los sanitarios nos están diciendo que ya estamos llegando a unas situaciones de saturación y colapso en muchos hospitales y centros de salud".

Toni Valero ha defendido que la Administración autonómica "tiene que asumir su responsabilidad" y no delegarla "solamente en la responsabilidad individual de la ciudadanía, o echándole la culpa a los jóvenes porque hagan lo que de forma natural hace la gente joven en verano, que es encontrarse en la calle", y ha subrayado que lo que corresponde a la Junta es "reforzar la Atención Primaria".

Según ha argumentado, si eso no se hace, "difícilmente se pueden dar los rastreos o los aislamientos que se tienen que dar", ni "atender a la multitud de patologías que llegan a los centros de salud", y todo ello "se complementa con aquellas medidas que de forma inexorable se tienen que tomar cuando el índice de contagio es muy superior a lo que es razonable", y que recomiendan los "comités de expertos", como "reducir aforos" o plantear "toques de queda", según ha abundado.

Valero ha criticado que "no es de recibo que en Andalucía llevemos más de un año sin que los pediatras vean a nuestros hijos de manera presencial", y ha acusado a la Junta de estar "aprovechando la pandemia para generar un modelo sanitario donde nos estamos acostumbrando a que nuestros derechos se vean vulnerados".

REPROCHA "CINISMO" A LA JUNTA

De igual modo, sobre las críticas que desde el Gobierno andaluz se lanzan al central por la falta de un marco jurídico común que permita a las comunidades autónomas adoptar restricciones de derechos fundamentales para frenar la pandemia sin que esté declarado el estado de alarma, Toni Valero ha comentado que esos reproches constituyen "un ejercicio de cinismo descomunal".

Y es que, según ha subrayado, en España "hemos tenido un gobierno de coalición al que se le ha amenazado con tumbarle los estados de alarma", y que, "cada vez que tenía que dar pasos y tomar medidas, se encontraba con un PP liderado por (Pablo) Casado queriendo sacar tajada de la pandemia".

"Por tanto, es difícil que comunidades autónomas gobernadas por el PP puedan pedir una serie de normativas cuando han ido boicoteando sistemáticamente los intentos del Gobierno central de gestionar de manera compartida" la crisis, y cuando el Ejecutivo nacional "ha tenido que ir casi mendigando para seguir aplicando unas restricciones que eran imprescindibles para salvar vidas".

Valero ha defendido además que "las comunidades autónomas tienen todas las competencias para, en la situación actual de la pandemia, gestionarla", así como los tribunales para recurrir a ellos, y la Junta "tiene resortes", pero "no quiere dar malas noticias".

"No quieren ser los que ponen la cara cuando hay que decir que esto no se puede hacer porque la pandemia no lo permite", ha sostenido el dirigente de Unidas Podemos en referencia a los miembros del Gobierno andaluz, a quienes reprocha que "se escudan en una falta de normativa que es inexistente", pese a que "tienen competencia suficiente en salud pública para gestionar la situación que tenemos de pandemia".

Por otro lado, sobre la flexibilización en el uso de la mascarilla en espacios exteriores vigente desde el pasado 26 de junio tras acordarlo el Gobierno central, Toni Valero ha defendido que los "expertos" dicen que "los contagios se dan fundamentalmente en la interacción a poca distancia y en espacios cerrados", de forma que, "en espacios abiertos y a distancia prudencial, los contagios no son un riesgo".

"Si mañana dicen otra cosa, pues evidentemente quitar la mascarilla en espacios abiertos" habrá sido "un tremendo error", ha añadido Valero, quien en esa línea ha justificado la flexibilización de la mascarilla en un momento en el que "estábamos entrando ya en el verano", y teniendo en cuenta "el índice de contagio que se tenía en ese momento" y los "porcentajes importantes" de población vacunada, al tiempo que ha recordado, además, que la mascarilla sigue siendo obligatoria al aire libre cuando no se pueden guardar las distancias mínimas de seguridad.

CURSO ESCOLAR

En relación al desarrollo del próximo curso escolar, que de nuevo se verá condicionado por la pandemia, Toni Valero ha resaltado que, en el año académico 2020-2021, "los profesionales de la educación han demostrado una capacidad de trabajo, de adaptación y responsabilidad que a todos nos tranquiliza", y, en un "sistema público vapuleado por recortes", han demostrado "que son capaces de sobreponerse en las peores circunstancias y prestar un servicio encomiable".

Dichos profesionales han acabado el curso "exhaustos" y lanzando el mensaje de que "hay que bajar la ratio", según ha agregado el líder andaluz de IU, quien por ello ha dicho esperar que, de cara al próximo, "el PP rectifique, deje de cerrar líneas públicas, mantenga los refuerzos Covid" de personal, "mantenga todo el profesorado contratado" y se encamine a su "estabilización".

Valero se ha mostrado así partidario de un "aumento" de las plantillas del sistema educativo, y ha advertido de que, "cuando la tasa de vacunación aumenta y cubre cada vez a más población, el virus se va filtrando entre las generaciones que no están inmunizadas", de forma que "no es de extrañar", y ya "está pasando en otros países", que "empecemos a ver más casos de los que hasta ahora se han detectado en población cada vez más joven en edad escolar".

"Con ese escenario de una pandemia que no ha terminado, con los trabajadores exhaustos, lo que hace falta es más refuerzo del sistema educativo, fundamentalmente con más plantilla", ha resumido Toni Valero para concluir.