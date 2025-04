Valoran que la Junta "rectifica" manteniendo dos líneas en el Alfonso Sancho de Jaén tras "la batalla" de las familias

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnado (ampa) Arcoíris de la Escuela de Educación Infantil (EEI) Alfonso Sancho, de Jaén, ha valorado que la Junta haya "rectificado" y mantenga el próximo curso las dos líneas de tres años tras "la batalla" de las familias para que así fuera.

Y es que, la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional había planteado la supresión de una, lo que había causado el rechazo tanto de la ampa de esta escuela como del colegio Almadén, su centro de referencia en Primaria mientras que el IES Virgen del Carmen lo es en Secundaria.

A través de su perfil en Facebook, consultado por Europa Press, la asociación ha comunicado que la EEI Alfonso Sancho tendrá "dos líneas y 50 plazas para el próximo curso". Una cuestión que también han confirmado a Europa Press dessde el Gobierno andaluz.

La ampa ha agradecido "enormemente" a todas las familias que han "apoyado y acompañado en esta lucha". "A las 45 familias que han apostado por nuestro centro a pesar de las circunstancias adversas", ha subrayado en alusión al número de matriculaciones conseguido en el proceso de escolarización y que ha llevado a la Junta a dar marcha atrás en la medida que había planteado sobre la base de la bajada de natalidad.

Igualmente, ha expresado su agradecimiento a quienes han respaldado de una forma u otra sus movilizaciones, con recogida de firmas y concentraciones; a los medios de comunicación que "han ayudado a dar difusión", y a los grupos políticos y entidades que se sumaron a sus reivindicaciones, entre los que estuvieron el PSOE, Jaén Merece Más, CCOO o Ustea.

"Hemos ganado una batalla. Pero seguimos en la lucha. Por la educación pública por y para tod@s y de calidad. Por los derechos de nuestr@s niñ@s y de las familias que forman nuestra gran comunidad educativa y por el modelo ejemplar de centro. Y para que las familias venideras cojan el testigo de todo ello", ha asegurado.

Por otra parte, tanto la ampa de la escuela Alfonso Sancho como la del colegio Almadén se han referido al comunicado en el que el PP celebraba el mantenimiento de las dos líneas para lamentar que "se está dando información incorrecta".

"Quitastéis una línea en nuestro centro. Era vuestra planificación y no una previsión, sino una realidad. Lo publicasteis oficialmente y sin siquiera comunicarlo o darnos opción alguna en periodo de admisión. 25 plazas para el próximo curso en tres años", han recalcado.

Para las asociaciones, la concejala 'popular' Maribel López, como antigua concejala de Educación, debería saber que "cuando una lista sale publicada no es una previsión, no son rumores, no son un me han dicho o me han contado". "Es que ésa es la previsión y la realidad que habrá para el próximo curso en un centro. Debería estar informada y no desinformando o mintiendo", han añadido.

En este sentido, han considerado que "no era cuestión de confiar en la Junta" y han hecho hincapié en que, "si las familias no se mueven de la forma en la que lo han hecho" y no hubiera habido 45 solicitudes de matrícula, "la noticia sería muy distinta".

NINGUNEO

Las ampas, además, han afeado que se las ha "ninguneado de todas las formas posibles", se las tratado como si no tuvieran "derechos o criterio alguno para opinar" y las han "tachado de marionetas e imprudentes".

"Una vez más ninguneo, una vez más lo politizáis, una vez más sillones y medallas. Nos parece una vergüenza después de la falta de apoyo recibido por algunos grupos políticos. Apoyo que sí hemos recibido de otros grupos grupos políticos y de una administración como es el Ayuntamiento de Jaén", han declarado.

Así las cosas, han recalcado que "el único y verdadero motivo de conseguir 50 plazas es de todas y cada una de las familias" de la comunidad educativa y, "a pesar de todo", han mostrado su "agradecimiento a la Junta por haber rectificado".

"Esperamos que adquieran un compromiso para que en años venideros no se suprima ninguna línea hasta ver el número real de solicitudes recibidas para evitar desconcierto y preocupación. Y todos los centros educativos puedan contar con las mismas opciones y oportunidades", han señalado.