Los vecinos de la calle Unicef de Jaén podrán regresar a sus viviendas este sábado

Vista de los codales instalados en el muro pantalla que ha originado las grietas en las calle Unicef/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que, si se mantiene el comportamiento de las actuaciones correctoras que se han llevado a cabo, en las obras de la calle Unicef, los vecinos desalojados podrán regresar a sus viviendas desde la tarde de este sábado.

Los técnicos municipales está supervisando las medidas que la empresa promotora de las obras del edificio privado ejecuta, para garantizar su buen comportamiento y para asegurar la tranquilidad de los residentes antes de que se tome la decisión final.

El alcalde, Julio Millán, ha subrayado el trabajo realizado por los responsables municipales del dispositivo de control "que se han coordinado con la empresa constructora y los residentes" y ha destacado la colaboración vecinal "siempre consecuentes con la situación a pesar de los momentos de incertidumbre y complicados que están viviendo".

La contención en los movimientos que registraba la calle ha sido determinante para tomar esta decisión, teniendo en cuenta el trabajo de la empresa constructora del edificio para colocar los elementos de sujeción a lo largo de estos pasados días.

Ya hay colocados cuatro codales y varias vigas de celosía para la contención del muro de la obra en distintos puntos de la misma y de las calles Unicef y Avenida de Andalucía. Aunque los vecinos podrán regresar a sus casas, "se limitará por unos días más el uso de las cocheras".

El alcalde ha agradecido también "la paciencia y el trabajo", especialmente a los técnicos municipales de distintas áreas que "siguen sobre el terreno haciendo su trabajo para tranquilidad de todos y todas".

Una treintena de familias de dos bloques de la calle Unicef llevan en hoteles desde el pasado 13 de enero cuando el Ayuntamiento decretó su desalojo preventivo ante la aparición de grietas en la calle Unicef ocasionadas por un muro pantalla de 19 metros levantado con motivo de la construcción de bloques de pisos.