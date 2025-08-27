Vecinos de Guadalcázar (Córdoba) presentan 150 quejas por el colapso sanitario en el municipio

El alcalde de Guadalcázar (Córdoba), Domingo Reina, entrega en el Distrito Sanitario las reclamaciones presentadas por los vecinos del municipio. - AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalcázar (Córdoba), Domingo Reina, ha dado entrada en el Distrito Sanitario a todas las reclamaciones presentadas por los vecinos del municipio por "las graves deficiencias en materia sanitaria que afectan a la población desde hace años".

La entrega incluye más de 150 reclamaciones recogidas entre los vecinos, dejando así constancia formal de las incidencias para su revisión y posterior resolución, según ha informado el Ayuntamiento.

Entre los problemas denunciados se encuentra "la ausencia prolongada de servicio de pediatría, que obliga a las familias a desplazarse a otras localidades para que sus hijos reciban atención médica especializada". Esta situación supone "un riesgo significativo para la salud infantil y una carga emocional y económica para los progenitores".

A ello se suma "la reducción de horarios de atención en el consultorio médico durante el período estival, que limita la disponibilidad del médico de Atención Primaria a unas pocas horas al día, provocando saturación en los servicios de urgencias, sobrecarga en el personal sanitario y una atención fragmentada e insuficiente".

Otro de los puntos críticos es "el retraso significativo en la llegada de ambulancias, que compromete gravemente la respuesta en situaciones de emergencia, aumentando el riesgo en casos críticos y alimentando una sensación de abandono institucional".

Asimismo, han criticado "la insuficiencia de matronas en la Zona Básica de Salud de Posadas, donde una sola profesional atiende a cuatro municipios, lo que genera listas de espera, limita el acceso a programas de salud sexual, preparación al parto y lactancia, y vulnera las recomendaciones de la OMS, que establece la necesidad de una matrona por cada 3.000 a 3.500 mujeres".

"Estas deficiencias no solo afectan a la salud física y emocional de los vecinos, sino que también desincentivan el arraigo en el medio rural, fomentando el despoblamiento y obstaculizando el desarrollo de una comunidad saludable y cohesionada", han remarcado.

Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado medidas "urgentes" por parte de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para "restituir el servicio de Pediatría en la localidad, garantizar horarios adecuados y continuos de Atención Primaria especialmente en época estival, mejorar la eficiencia en el servicio de ambulancias para asegurar una respuesta rápida en situaciones críticas y aumentar el número de matronas en la Zona Básica de Salud de Posadas conforme a las recomendaciones internacionales".