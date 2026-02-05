Los vecinos de Guadix (Granada) pueden volver a beber agua de la red municipal tras la turbidez a causa del temporal

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GUADIX (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de Guadix (Granada) pueden volver a beber agua de la red de abastecimiento municipal después de que se haya solucionado el episodio puntual de aumento de turbidez provocado por las condiciones meteorológicas adversas.

El Ayuntamiento ha informado de que, tras las actuaciones técnicas realizadas y los controles de calidad pertinentes, los análisis confirman que el agua cumple con todos los parámetros sanitarios establecidos, por lo que puede consumirse con total normalidad y utilizarse sin restricciones tanto para beber como para la preparación de alimentos.

Desde la entidad local agradecen la colaboración y comprensión de los vecinos durante el periodo en el que, como medida preventiva, se recomendó no consumir el agua de la red hasta nuevo aviso.

Aguas de Guadix continuará realizando un seguimiento permanente del sistema de abastecimiento para garantizar la máxima calidad y seguridad del agua suministrada a la población.