Vecinos de Villargordo (Jaén) y Mengíbar se manifiestan este sábado para reclamar a la Junta el arreglo de la A-6000

JAÉN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma A-6000 ha convocado para este sábado una marcha a pie entre Villargordo (Jaén) y Mengíbar (Jaén) para reclamar a la Junta de Andalucía el arreglo de esta vía "tercermundista" y del puente por el río Guadalbullón.

'Villatorres y Mengíbar unidos por una causa justa' o 'El arreglo de la A-6000 no es capricho, es necesidad' son algunos de los lemas que recogerán las pancartas de esta marcha que transcurrirá por los siete kilómetros del trazados hasta finalizar en el paseo de la entrada a Mengíbar donde se leerá un manifiesto que posteriormente se remitirá al delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.

La Plataforma A-6000 nació en el año 2017 a iniciativa del Ayuntamiento de Villatorres, y posteriormente se unió también e Ayuntamiento de Mengíbar y otros colectivos de ambos municipios. "Hace tres años se nos prometió que una vez que estuviera el proyecto redactado se iniciaría la obra", ha dicho a Europa Press el portavoz de la plataforma, Miguel Manuel García.

El proyecto, según García lleva terminado y presentado desde el 1 de marzo del 2023 y "no sólo es que no tengamos ninguna noticia, sino que el propio delegado nos ha transmitido que no hay ni un solo céntimo previsto para el arreglo de la carretera ni de la sustitución del puente".

El portavoz de la plataforma ha indicado que fue el pasado 24 de abril cuando tras casi siete meses de espera lograron reunirse con el delegado de Fomento, Miguel Contreras, para trasladarle la necesidad de que se intervenga en dicha vía

De esta forma, se puso en antecedentes al delegado de los siete años de reivindicaciones "por esta carretera tercermundista que sufrimos en torno a 1.500 usuarios diarios, entre los que se incluye un vehículo que traslada diariamente a personas con discapacidad".

García ha incidido en que desde hace algo más de un año está redactado el proyecto para este recorrido, y solo se está en espera de su ejecución. El portavoz ha manifestado que desde la plataforma se ha seguido de cerca el proyecto, "habiendo aprobado ya dos presupuestos de la Junta de Andalucía, sin que figure inversión ninguna con este fin".

Ante esta situación, el delegado, según traslada la plataforma, manifestó la falta de presupuesto para este año, al tiempo que "no adquirió ningún compromiso firme". "No nos queda otra salida que incrementar nuestras reivindicaciones y salir a la calle con una marcha que irá desde Villargordo hasta Mengíbar para seguir peleando por lo que consideramos, una carretera digna y segura", ha dicho.

Se trata de unas obras que ascienden, junto con la sustitución del puente y la ampliación de la carretera, a entre diez y once millones de euros. "Sabemos que es una actuación cara, que es compleja", señala García, al tiempo que ha manifestado que nunca se han opuesto a que se interviniera en varias fases porque "entendemos que hay otras muchas necesidades y la Junta tiene que intentar atenderlas todas", pero "lo que no podemos tolerar es básicamente este desprecio por los vecinos".

Desde la plataforma se subraya que la calzada "está en muy mal estado, hay cambios de rasantes muy pronunciados, curvas muy cerradas", a lo que se suma la estrechez de la vía que "impide que pasen con normalidad un camión y un turismo". A ello se le une el puente sobre el Guadalbullón que "ya ha ocasionado muchos problemas durante los últimos treinta o cuarenta años".

Tras la marcha de este sábado, la plataforma volverá a reunirse para estudiar otro tipo de movilizaciones "de mayor intensidad y repercusión social" con el objetivo de lograr "un compromiso formal y definitivo por parte de la administración autonómica".