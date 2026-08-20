Veinte seísmos se registran en Granada este jueves con el mayor de ellos sentido de madrugada y epicentro en Dílar

Mapa que recoge la serie símica que afecta a La Vega de Granada desde el 14 de agosto de 2016 y actualizado hasta el miércoles 19 de agosto a mediodía. - IGN

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de terremotos se han sucedido a lo largo de este jueves, 20 de agosto, en el marco del episodio sísmico que atraviesa Granada capital y su área metropolitana. El mayor sobresalto ha tenido lugar a las 2,15 horas de la madrugada cuando un sismo de magnitud 3,4 mbLg y epicentro en Dílar ha llegado a despertar a algunos vecinos de varias localidades, si bien el temblor no ha tenido la intensidad y consecuencias de los dos de 4,8 Mw registrados en la madrugada del pasado sábado y en la mañana del martes.

De hecho, solo el referido terremoto con epicentro en Dílar aparece registrado este jueves como sentido por la población en la información que difunde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press.

El mismo municipio de Dílar ha vuelto a ser epicentro de la réplica sísmica más contundente, de 2,2 mbLg, sin que en este caso conste que haya sido sentido por los vecinos. El resto de seísmos de este jueves no pasan de un máximo de 1,7 mbLg de magnitud --en principio no han sido percibidos-- y han tenido como epicentros localizaciones de municipios como Armilla, Atarfe, Cájar, Gójar, Granada, Ogíjares y La Zubia.

INFORME DEL IGN

Según el informe del IGN sobre el actual episodio sísmico en La Vega de Granada y actualizado en torno al mediodía de este pasado miércoles, 19 de agosto, desde el 14 de agosto y hasta ese momento se habían registrado 621 eventos en la serie, en su mayoría de magnitud igual o menor a dos y diez de magnitud igual o mayor a 3, todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros), de los cuales más de 40 han sido sentidos por la población.

Los dos mayores terremotos de Mw 4,8 del 15 y del 18 de agosto en el entorno de Alhendín, Gójar, La Zubia y Otura han sido sentidos en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid.

Esta serie sísmica se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la península. La sismicidad de esta región se localiza principalmente en la corteza a profundidades superficiales (menos de 30 kilómetros) y es de magnitud baja a moderada, aunque con la ocurrencia de varios de los terremotos históricos más destructivos y de mayor magnitud registrados en la península.

Recientemente, destaca la serie ocurrida entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe, localizada a unos 10 kilómetros al noroeste de Alhendín. Durante esta serie se registraron más de 3.000 terremotos superficiales, seis de ellos de magnitudes entre M4-M5, siendo la máxima de M 4,5.