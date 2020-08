Velasco afirma que "no dedica ni un segundo a pensar en un cambio de gobierno" y que "nadie ha hablado" con él

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha asegurado, sobre la hipotética revisión de competencias y de responsables que baraja acometer el Gobierno andaluz, que "no dedica ni un segundo a pensar en un cambio de gobierno", al tiempo que ha reconocido que "nadie ha hablado" con él.

En una entrevista a Europa Press, el consejero ha señalado que "se dedica a trabajar" y que "no dedica ni un segundo a pensar en un cambio de gobierno, en si le va a afectar o no". "Estoy aquí por un mandato de los andaluces a través del partido Ciudadanos, asumiendo las responsabilidades en economía y en otros ámbitos, y en eso voy a seguir", ha apostillado.

"Yo no he hablado con nadie ni nadie ha hablado conmigo, ni me ha preocupado en ningún momento", ha incidido Velasco, quien ha añadido que "lo único que me preocupa, mucho más en los momentos tan difíciles que estamos viviendo en la economía y la sociedad andaluzas, es dedicarme al cien por cien a que de esta situación de crisis, en lo que podamos hacer desde la Consejería de Economía, salgamos cuanto antes".

"Ese es el mejor servicio que yo y la Consejería que dirijo podemos prestar a los andaluces, y para esto estoy, no estoy para intrigas, maquinaciones ni presiones detrás del escenario para temas políticos. Eso no forma parte de mi carácter y mi personalidad, ni para lo que estoy aquí", ha manifestado Velasco, quien ha reconocido que le gustaría "acabar" el trabajo iniciado como consejero.