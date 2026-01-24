Los vendedores ambulantes de Córdoba guardarán un minuto de silencio y orarán por las víctimas del siniestro de Adamuz

El Mercadillo de El Arenal, en una imagen de archivo. - COMACOR

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vendores ambulantes de la capital cordobesa, convocados por la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), han previsto guardar mañana domingo un minuto de silencio, en el Mercadillo del Arenal, en memoria de las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

Así lo ha informado Comacor en una nota, precisando que, de igual forma y junto a ese minuto de silecio, previsto para las 9,00 horas en la entrada del citado mercadillo, el mayor de los que se instalan en Córdoba capital, el pastor evangélico Paco Vargas "elevará una oración por las almas" de los 45 fallecidos en el accidente.

Esta acción en recuerdo de las víctimas mortales del siniestro se producirá una semana después de que ocurriera, mientras en la zona del accidente continúan, centrados en la retirada de los vagones y restos de vagones de ambos trenes, para su posterior traslado, ya sea seccionados y montados en plataformas, en el caso de los que resultaron más dañados en el siniestro, o bien colocándolos sobre las vías, si están en condiciones de ser remolcados.