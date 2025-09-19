Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 4,5% en julio

Archivo - Imagen de archivo de camareros en un bar. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 4,5% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,2 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunitat Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,4% en Andalucía, 1,1 puntos menos que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,1% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06%.

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 16 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 5,2% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 3,9% más que en igual mes de 2024.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 12,3%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 4,1% y el minorista, un 4,8%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en la hostelería y las actividades profesionales, científicas y técnicas (+5% en ambos casos) y en transporte y almacenamiento (+4,7%), seguido de las actividades administrativas (+4%) y de información y comunicaciones (+2,5%). Por contra, las actividades inmobiliarias recortaron su facturación un 1,3% interanual en julio.

Dentro de la hostelería, que se vio impulsada por la temporada de verano, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en julio un 4,1% interanual, mientras las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 6,3%.