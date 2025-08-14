Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 4,8% en junio

Archivo - Imagen de archivo de un camarero. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 4,8% el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,6 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en junio con Baleares (+9,20%), Canarias (+8,90%) y País Vasco (+8,80%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (3,60%), Galicia (3,60%) y Andalucía (4,80%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,2% en Andalucía, 1,3 puntos menos que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,3% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Navarra registrando el mejor dato, un 3,37% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,33%.

CIFRAS NACIONALES

En junio de 2025, el sector servicios en España experimentó un sólido crecimiento, con un aumento interanual del 6,4%.

Desglosando por componentes, todos los grandes sectores que integran los servicios mostraron avances, destacándose dentro del comercio la venta y reparación de vehículos y motocicletas, con un incremento anual del 11,9%, y dentro de otros servicios, actividades como las inmobiliarias (+9,3%) y el transporte marítimo (+14,8%). La hostelería también aportó un crecimiento relevante, con una subida anual del 5,8% en la cifra de negocios.

Respecto al empleo, ha registrado supone una variación anual positiva del 1,5%.