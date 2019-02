PSOE-A: "No está de más" que el Consejo Territorial se reúna para "aclarar" la figura del relator en Cataluña

Actualizado 07/02/2019 15:12:37 CET

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha defendido este jueves que "nunca está de más" que el Consejo Territorial del PSOE se reúna si hay "alguna incertidumbre o algo que aclarar", en relación a la petición de reunión del citado órgano por parte del presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en la región, Emiliano García-Page, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aceptado la figura de un relator en la mesa de negociación con Cataluña.

En declaraciones a los medios en Sevilla antes de mantener un encuentro con concejalas y secretarias de Igualdad, Pérez ha dicho, no obstante, que convocar la citada reunión es una decisión que le corresponde a la dirección federal del PSOE. "Nunca está de más si hay alguna incertidumbre o algo que aclarar, que se aclare", ha insistido.

Además, según ha destacado, "el partido tiene los mecanismos correspondientes para hacerlo, y nunca está de más que nos reunamos para hablar entre nosotros", ha defendido la secretaria general del PSOE sevillano, quien ha remarcado que las decisiones en este ámbito le corresponden a la dirección federal del PSOE.

En este contexto, ha subrayado que "todo el mundo sabe lo que pensamos los socialistas andaluces sobre la unidad territorial de este país; siempre vamos a estar al lado de la Constitución, en el marco constitucional y en la defensa de los españoles, vivan donde vivan, y también lo hará el Gobierno de la Nación".

Preguntada sobre qué le parece la manifestación convocada en Madrid por PP y Cs contra la decisión de Sánchez de aceptar un relator, la dirigente socialista ha dicho que "nosotros no somos como ellos, nos dijeron de todo cuando las mujeres salimos a la calle a defender nuestros derechos; y como no somos como ellos no vamos a hacer ninguna valoración al respecto".

En relación al anuncio del líder de Cs, Albert Rivera, de que su formación va a presentar iniciativas en los parlamentos autonómicos para que se rechace la negociación del Gobierno con los independentistas, Pérez ha dicho que su partido desconoce la citada iniciativa y que la estudiarán y se posicionarán en su momento.

No obstante, ha sostenido que Rivera debería venir a Andalucía a hablar de esta tierra y que su estrategia respecto a esta comunidad "deja mucho que desear". En su opinión, han "traicionado" a los andaluces al pactar con "la extrema derecha" y debería venir a Andalucía "a contarnos la verdad de acuerdo oculto y explicar por qué ha abierto la puerta de las instituciones a la extrema derecha".

Sobre si cree que se podría presentar una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez, ha dicho desconocer las estrategias del resto de fuerzas políticas y ha subrayado que tanto el PSOE-A como el Gobierno de la Nación siempre defenderán la unidad territorial y el marco de la Constitución.

De otro lado y en relación a la asambleas locales que elegirán a los candidatos socialistas para las elecciones del 26M, ha explicado que se van a elegir "a los mejores para estar a la altura de las circunstancias y nadie va a mirar quién apoyó a quién en los procesos orgánicos" del partido, en referencia a la inclusión de 'sanchistas' en las listas.

