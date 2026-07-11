El VI Premio Andaluz de Periodismo Social Alberto Almansa premiará desde Córdoba el compromiso con los derechos humanos

Archivo - Miembros del jurado de la anterior edición del galardón, en una imagen de archivo. - PREMIO DE PERIODISMO SOCIAL 'ALBERTO ALMANSA'

CÓRDOBA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sociales impulsoras del Premio Andaluz de Periodismo Social 'Alberto Almansa', junto a familiares, amigos y profesionales que compartieron trayectoria con el desaparecido periodista, han convocado la sexta edición de este galardón, destinado a reconocer "trabajos periodísticos comprometidos con los derechos humanos, la justicia social y la visibilización de las realidades sociales más relevantes de nuestro tiempo".

Según la información facilitada a Europa Press por la organización del premio, el mismo nació como homenaje a la figura de Alberto Almansa, periodista de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión que defendió durante toda su trayectoria profesional el papel de los medios de comunicación como servicio público y herramienta de transformación social. Su trabajo estuvo siempre orientado a dar voz a las personas y colectivos más vulnerables, contribuyendo a construir una comunicación comprometida con la ciudadanía.

La convocatoria está dirigida a profesionales y equipos de comunicación cuyos trabajos hayan abordado cuestiones sociales relacionadas con Andalucía. Podrán presentarse piezas publicadas o emitidas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 en prensa escrita, medios digitales, radio, televisión, plataformas de Internet, Podcast, redes sociales u otros formatos comunicativos.

En esta sexta edición se seguirán otorgando tres reconocimientos: el Premio al Mejor Trabajo Publicado en un Medio de Comunicación Convencional, el Premio al mejor Trabajo Publicado en un Medio de Comunicación Ciudadano o Asociativo, y el Premio a Toda una Trayectoria en el Ámbito del Periodismo y la Comunicación.

A través de estas categorías, la organización pretende resaltar "un periodismo que no se limita a reflejar la realidad, sino que contribuye a comprenderla, denunciar las desigualdades y promover cambios sociales desde el rigor informativo y el compromiso ético".

El Premio a la Trayectoria ha distinguido en anteriores ediciones a referentes del periodismo español como Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf, Maruja Torres, Olga Rodríguez y Rosa María Artal, "profesionales cuya labor ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos, la información internacional y el compromiso con la ciudadanía".

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 30 de septiembre de 2026 mediante el correo electrónico 'premioalbertoalmansa@gmail.com', indicando en el asunto 'VI Premio Andaluz de Periodismo Social Alberto Almansa'. El fallo del jurado se dará a conocer antes del 15 de octubre de 2026 y la entrega de premios tendrá lugar durante el próximo mes de noviembre.

Con esta nueva edición, el Premio Andaluz de Periodismo Social 'Alberto Almansa' reafirma su apuesta por "una comunicación comprometida con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y solidaria".