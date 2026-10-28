Viajeros de los dos trenes siniestrados en Urda (Toledo) reciben atención por Cruz Roja en la estación de Córdoba

Viajeros de los dos trenes AVE e Iryo siniestrados en la localidad toledana de Urda llegan a la Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viajeros de los dos trenes AVE e Iryo siniestrados este miércoles en la localidad toledana de Urda han llegado a la Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita sobre las 19,00 horas donde algunos de ellos han recibido una nueva atención de voluntarios de Cruz Roja, además de estar atendidos por personal de Renfe, Iryo, Adif y Guardia Civil, todo ello custodiado por un amplio despliegue de agentes de la Policía Nacional.

Los viajeros han llegado en dos autobuses, de los que se han bajado una veintena de afectados en el siniestro, en el que han fallecido 68 personas y 107 han resultado heridas, de las que 15 son muy graves, según las cifras hasta la tarde de este miércoles. Tras la atención de algunos de los viajeros, los dos autobuses han seguido dirección Sevilla. Según las cifras aportadas por fuentes institucionales, unos cien viajeros de ambos trenes tenían destino Córdoba.

Al respecto, voluntarios de Cruz Roja desplegados en el punto de atención en uno de los accesos a la estación de trenes cordobesa han prestado atención a algunos viajeros a lo largo de la jornada, a la vez que tres mujeres se han acercado a dicho punto de la institución humanitaria preguntando por un familiar.

En declaraciones a los medios, la responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Córdoba, Nerea Casas, ha explicado que por el citado punto de atención han pasado antes de las 18,00 horas tres mujeres que buscaban a un familiar del que no sabían nada tras haber cogido uno de los trenes, mientras que el resto del día ha estado tranquilo, como en el resto de la estación, en general.

En este sentido, ha recordado que personal de Renfe e Iryo se ha encargado de "la identificación de las personas, que están buscando a sus viajeros en coordinación con Guardia Civil", al tiempo que la atención a viajeros por la mañana ha sido "muy tranquila".

"En esta colaboración tratamos también de atender a las personas incluso de tránsito, que se han visto afectadas que su tren no salía o que iban a otros puntos del territorio del país", ha indicado, para resaltar que han cuidado "esa atención y parte humanitaria que avala a Cruz Roja y esa respuesta ha podido ser un poco más significativa, pero tampoco ha sido un gran número".

PARADOS EN CIUDAD REAL

Por otra parte, un centenar de agricultores asociados a la patronal agraria Asaja Córdoba y que se desplazaban en un tren AVE desde la capital cordobesa a Madrid, para participar en la tractorada que se había convocado en la capital de España, han sido desembarcados sobre las 09,00 horas en la estación ferroviaria de Ciudad Real, a causa del corte del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, como consecuencia del siniestro.

En este caso, desde Renfe se ha ofrecido a los pasajeros del AVE afectado su traslado a Madrid a través de la red de cercanías, pero los agricultores de Asaja, ante la suspensión de la tractorada a causa del accidente ferroviario, han optado por regresar a Córdoba por sus propios medios.

Así, ha sido la organización agraria la que se ha encargado de fletar autobuses para recogerlos en la estación ferroviaria de Ciudad Real y, de esta forma, retornar a la capital cordobesa por carretera, tras haber estado en el interior del tren, en las vías, inicialmente parado a poca distancia de Ciudad Real, si bien, poco después, el AVE en el que se desplazaban avanzó hasta la estación de la citada ciudad manchega, donde desembarcaron los pasajeros, que salieron de Córdoba hacia Madrid a las 07,42 horas de este miércoles.

Al respecto, Fernando Alcaraz, agricultor que iba en dicho tren, ha declarado que han tenido "el milagro de la vida", de manera que "hay que dar gracias a Dios por estar vivos", a lo que ha agregado que "hay que valorar las cosas y ver lo que es la vida, un suspiro".

También, ha pedido "ayudar a esas personas, rezar por ellas y por sus familias", al tiempo que ha comentado que "la gente se ha portado excepcionalmente bien", y ha recordado que iban a realizar sus "reivindicaciones" por la situación del campo, "pero estamos de luto con lo que hay, otra realidad", de ahí que haya pedido a "la gente que sea lo más solidaria posible con las víctimas".

Además, Alcaraz ha valorado que "hay gente buena, gente solidaria", y en Ciudad Real les han atendido "razonablemente rápido", proporcionando el transporte para regresar a Córdoba. "Hay que darle las gracias de todo corazón a todas las personas que han ayudado", porque "hoy hemos vuelto a nacer", ha expresado el agricultor, quien ha remarcado que da "gracias a Dios por la vida".

EL SINIESTRO

El siniestro se ha registrado a las 08,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.