La víctima del agente de Policía Local de Granada condenado por violencia machista pide repetir el juicio

Archivo - Real Chancillería de Granada. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La víctima del subinspector de la Policía Local de Granada condenado a dos años y ocho meses de prisión por maltrato en el ámbito familiar por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que era su compañera sentimental ha recurrido la sentencia pidiendo la nulidad del juicio para que se vuelva a celebrar teniendo en cuenta la perspectiva de género que considera no se contempló.

Así lo han apuntado fuentes del caso consultadas por Europa Press respecto del recurso de apelación de esta parte, que ejercía la acusación particular en el juicio celebrado el pasado octubre en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, y pide tener en cuenta los informes policiales que acreditarían que se espiaron datos de la víctima, además de poder volver a juzgar el caso en lo relativo a la presunta comisión del delito de lesiones sobre la hija mayor de la pareja, con arreglo al dictamen forense.

En este caso la defensa del acusado, también en el plazo establecido para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Granada, ha presentado recurso volviendo a interesar su libre absolución. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, señala que en 2017 la relación de la pareja "se deterioró gravemente, incrementándose las conductas de control, celos y menosprecio" hacia la víctima, con "insultos y expresiones vejatorias" con el ánimo de "humillarla y menoscabar su autoestima, reprochándole su apariencia, su trabajo y sus logros profesionales".

Asimismo, efectuó amenazas verbales" como "soy capaz de matar" y "actos de intimidación, manipulación y violencia material dirigidos a mantener un control psicológico sobre la denunciante", según consta en la sentencia, de la que ha dado cuenta este miércoles el diario Ideal y contra la que cabe recurso.

También "mostraba comportamientos agresivos" y "mantenía una actitud despectiva y hostil también hacia sus hijas no colaborando en la realización de faenas del hogar o familiares", con "daño psíquico" para la víctima.

Ya en 2023, estando separados, fue encontrado por una de las hijas de la pareja un dispositivo electrónico en el domicilio que compartía con su madre en el que "se contenía documentación reservada" de su progenitora así como "copia de su terminal móvil, llamadas y correos electrónicos profesionales de ella" y "una carpeta de fotografías" si bien "no se ha podido determinar la persona que dispuso de tales elementos y que introdujo en los mismos tales archivos".

Por todo ello el agente fue condenado a dos años de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual por el que también se le impone la condena de tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas con pérdida de su vigencia, y otros tantos de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y la citada hija.

Más allá de esta violencia habitual de la que fue víctima la que fue su compañera sentimental y pudo serlo también esta hija, "los actos de humillación, desvalorización y control acreditados" han generado en la primera "un menoscabo psíquico pero real, constatado mediante el informe psicológico", unos hechos que, señala la sentencia, "encajan plenamente en el tipo penal descrito" del delito de menoscabo psíquico en el ámbito de la violencia de género.

Por este ilícito de menoscabo psíquico sumaba la pena de ocho meses de prisión, junto con un año y ocho meses de prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima, mientras era absuelto del resto de los hechos por los que era acusado en un juicio en el que la Fiscalía pidió en sus conclusiones definitivas casi siete años de cárcel para el ahora condenado.

El pasado 10 de octubre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada dejaba visto para sentencia el caso, que se celebraba a puerta cerrada, al ser un caso que ha afectado a menores. La Fiscalía interesaba un total de seis años y diez meses de prisión por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja y una de las hijas que tienen en común.

La acusación particular elevaba su petición de pena hasta más de 15 años mientras que la defensa interesaba la libre absolución. Se dio la circunstancia de que, a la salida de esa primera sesión del juicio visto dos días antes, a la salida de la sala, en el edificio de Caleta, el procesado volvió a quedar detenido por un supuesto quebrantamiento de la orden judicial de alejamiento que tiene sobre su exmujer ocurrido al parecer el fin de semana anterior.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en funciones de juzgado de guardia el día después de la detención, acordaba tras pasar a disposición judicial la puesta en libertad provisional de este mando de la Policía Local por la presunta comisión del delito de quebrantamiento.

Sobre el caso enjuiciado en el Juzgado de lo Penal 5, el cual daba origen a esta orden de alejamiento, el fiscal indicaba, en unos hechos que no han quedado demostrados y por los que es absuelto, que "el acusado sin consentimiento" de su "esposa separada ya de hecho" se habría "apoderado de contactos y fotos personales extraídos de los terminales del ordenador y del teléfono móvil de los que era usuaria".

Con vinculación a este caso de supuesto maltrato machista que era sentenciado en esta resolución de fecha de 14 de noviembre, pero en unas diligencias separadas, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes de la Policía Local de Granada en el denominado caso Viogén, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector, que fue relevado en el inicio de curso como jefe de estudios del cuerpo de seguridad municipal para destinarlo a tareas de archivo y que tiene abierto un expediente en el Ayuntamiento.