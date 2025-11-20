Víctimas de violencia de género y sus hijos podrán asistir gratuitamente a los partidos del Granada CF

Desde la izquierda el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, el director general del Granada CF, Alfredo García Amado, y la jefa de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Montserrat Muñoz - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas podrán asistir gratuitamente a los encuentros del Granada CF, según ha informado la Subdelegación del Gobierno y el club de fútbol en una nota de prensa.

Ha sido tras una comparecencia informativa en la que han reforzado su compromiso conjunto en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, la jefa de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Montserrat Muñoz, y el director general del Granada CF, Alfredo García Amado, han presentado en este contexto una campaña impulsada por ambas instituciones.

Lo hacen como es habitual con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace una década orientado a "promover actuaciones conjuntas de información, sensibilización y prevención" frente a todas las formas de maltrato machista.

Entre las acciones previstas, en los partidos femenino y masculino que se disputarán el sábado 22 de noviembre se desplegará una pancarta con el lema 'Nos queremos vivas', acompañado de la referencia al 25N. Además, se guardará un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.

El Granada CF está elaborando también un vídeo centrado en la violencia vicaria, eje de la campaña del Ministerio de Igualdad este año. La pieza audiovisual, protagonizada por futbolistas de los equipos masculino y femenino y dirigida especialmente a la juventud, se proyectará en el videomarcador del estadio durante los partidos del sábado y se difundirá a través de las redes sociales del club y de la Subdelegación del Gobierno.

El subdelegado del Gobierno ha destacado "la implicación continuada del Granada CF, cuya colaboración ha permitido sostener durante diez años un trabajo conjunto que ha crecido en alcance e impacto". Montilla ha subrayado además que "el deporte posee una enorme capacidad para influir en la sociedad y transmitir valores; por eso es fundamental que entidades como el Granada CF se sumen a este llamamiento unánime para defender la igualdad y rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres".

Por su parte, Alfredo García Amado ha señalado que "para el Granada CF, las acciones sociales, especialmente aquellas que se desarrollan en el ámbito de la igualdad y la lucha para erradicar lacras como la violencia contra la mujer, están señaladas en nuestra hoja de ruta".

"Somos conscientes del potente altavoz que tiene la industria del fútbol y la necesidad de emplearlo para concienciar y dar visibilidad a luchas como esta. Sumaremos cuanto esté a nuestro alcance para contribuir a la erradicación de la violencia", ha añadido el director general del Granada CF.