Victoria Fernández (PSOE) exige a Junta y Ayuntamiento de Córdoba que frenen la expansión del avispón oriental

Archivo - Un avispón oriental. - IAS-CSIC CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba "que adopten medidas inmediatas para frenar la expansión del avispón oriental (Vespa orientalis), una especie exótica invasora cuya presencia aumenta cada año y que supone una amenaza para la seguridad de la ciudadanía, la biodiversidad, la apicultura y la agricultura".

Fernández ha advertido en un comunicado que "el incremento continuado de avistamientos demuestra que las administraciones no están haciendo lo suficiente para impedir que esta especie siga extendiéndose", porque, "si cada verano aparecen más nidos y más avisos es porque las actuaciones están siendo claramente insuficientes. La prevención y la detección temprana son fundamentales para evitar que el problema se agrave".

La parlamentaria socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba "que refuerce las labores de vigilancia, localización y retirada de nidos en el término municipal", así como campañas de información dirigidas a la ciudadanía, aclarando que no se puede "dejar que sean los vecinos quienes tengan que enfrentarse solos a una especie invasora que puede suponer un riesgo para las personas y para nuestro patrimonio natural".

Victoria Fernández ha recordado que en julio de 2025 el PSOE consiguió sacar adelante en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno andaluz a aprobar un Plan de Control y Erradicación del avispón oriental, con medidas de coordinación entre administraciones, protocolos de actuación y apoyo al sector apícola.

Pero, "ha pasado más de un año y el Gobierno de Juanma Moreno (PP) sigue incumpliendo el mandato del Parlamento. No existe un plan autonómico, ni un protocolo claro para actuar cuando aparece un nido, pese a que la propia administración se comprometió a elaborarlo y pese a las reiteradas peticiones realizadas por ayuntamientos, organizaciones agrarias, apicultores y expertos ambientales".

Fernández ha recordado, además, que el avispón oriental fue declarado oficialmente especie exótica invasora por el Estado, "lo que obliga a las administraciones competentes a desarrollar medidas para controlar su expansión". Sin embargo, ha lamentado que "la Junta continúe instalada en la inacción mientras el problema no deja de crecer".

La parlamentaria socialista ha alertado también de "las denuncias realizadas por organizaciones agrarias como COAG Andalucía, que ha advertido de la existencia de nidos próximos a viviendas y a personas que ya han sufrido picaduras, sin que ninguna administración haya asumido la retirada de los nidos ni exista un protocolo de actuación coordinado".

A su juicio, "es inaceptable que los ciudadanos sean derivados de una administración a otra y que, en muchos casos, la única solución que reciban sea pagar de su bolsillo cientos de euros para eliminar un nido de una especie invasora cuya gestión corresponde a las administraciones públicas".

Fernández ha recordado que los meses de verano y otoño constituyen el periodo de mayor actividad del avispón oriental, cuando incrementa la presión sobre las colmenas para alimentar a sus larvas, provocando graves daños a las explotaciones apícolas y afectando también a otros insectos polinizadores y a diversos cultivos agrícolas.

"Si no se actúa desde las primeras detecciones, cada temporada el problema será mayor, mucho más difícil de controlar y considerablemente más costoso para las administraciones públicas. Estamos a tiempo de evitar que la expansión sea irreversible, pero para ello hacen falta voluntad política y una respuesta coordinada", ha subrayado.

Por todo ello, ha exigido a la Junta de Andalucía que apruebe de manera inmediata el Plan de Control y Erradicación del avispón oriental aprobado por el Parlamento andaluz y que lo dote de recursos suficientes, al tiempo que ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba una mayor implicación en las tareas de vigilancia, retirada de nidos y coordinación con los servicios especializados.