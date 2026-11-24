1136822.1.260.149.20261124112513 Una imagen del vídeo de la UGR por el 25N. - UGR

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha publicado un vídeo que coincide con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, inspirado en la fotógrafa parisina Sophie Calle y su proyecto 'L'Hôtel'.

Este contenido, que se desarrolla bajo el lema 'Porque la violencia sí tiene género. Ahora más que nunca, defendamos la igualdad', es una iniciativa de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR, en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, a través de su Unidad de Igualdad.

El vídeo, que ya puede verse en los diferentes perfiles de redes sociales de @canalugr y en YouTube, recrea varias situaciones, narradas por mujeres, que dan a entender cómo la violencia machista está presente en muchos ámbitos de la sociedad.

Las voces en off acompañan a unas escenas que funcionan como testigos del silencio y la crudeza de los diferentes sucesos traumáticos, de violencia y peligro a los que muchas mujeres se enfrentan solo por el hecho de ser mujeres: la sumisión química, el acoso, el secuestro, la manipulación emocional, la intimidación o el abuso de poder en el trabajo.

El mensaje final es claro: "Estamos aquí para ayudarte. ¿Quieres denunciar?". Tras esta frase, las voces femeninas que han narrado las escenas responden con un 'sí'.

El contenido se inspira en la fotógrafa parisina Sophie Calle y su proyecto 'L'Hôtel', de 1981, donde la autora decidió fotografiar la intimidad de las personas desde una perspectiva transgresora, usando también la fuerza visual gracias a los espacios.

"Crear este vídeo con un guiño a la expresión de la artista conceptual francesa ayuda a lanzar un mensaje potente, capaz de alcanzar al público y de recordar lo trascendental que es señalar y combatir la violencia contra las mujeres", explica la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR, Mar Venegas.

Carlos Centeno, director de Comunicación de la Universidad de Granada, explica que desde la Oficina de Gestión de la Comunicación han apostado este año por una campaña diferente, "especialmente cuidada tanto en su planteamiento creativo como en su realización audiovisual", con la que se busca generar un impacto en quienes la vean.

"Queríamos alejarnos de los mensajes convencionales y utilizar la fuerza de las imágenes y del silencio para interpelar al espectador, provocar una reflexión y contribuir a concienciar a la sociedad sobre una realidad que no podemos normalizar. La comunicación es también una herramienta fundamental para combatir la violencia machista, y las universidades públicas tenemos una enorme responsabilidad en este sentido".

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad de Granada reafirma su compromiso firme con la erradicación de cualquier forma de violencia machista.