El VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares previsto en Jaén se aplaza al 6 de marzo por el temporal

Cartel del congreso. - AECC-JAÉN

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, cuya celebración estaba prevista este viernes en Jaén, ha sido aplazado al próximo 6 de marzo "debido a las condiciones meteorológicas adversas y priorizando en todo momento la seguridad" de los asistentes.

"Esta decisión responde tanto a los desplazamientos de personas procedentes de distintos puntos de Andalucía como a los problemas técnicos detectados en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, derivados de las inclemencias meteorológicas", ha informado este jueves en una nota la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Jaén.

Como nueva fecha para este encuentro se ha planteado el próximo 6 de marzo, manteniéndose como sede el citado espacio de Ifeja "y respetando, en la medida de lo posible, el programa y el formato previstos".

"Lamentamos las molestias que este aplazamiento pueda ocasionar, tanto a las personas inscritas, como a ponentes, colaboradores y entidades patrocinadoras, y agradecemos profundamente la comprensión mostrada ante una decisión adoptada exclusivamente por motivos de seguridad", ha afirmado la AECC-Jaén.

Ha añadido que, en las próximas horas, todas las personas inscritas recibirán una comunicación por correo electrónico con información detallada sobre el aplazamiento y el mantenimiento de las inscripciones. Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico jaen@contraelcancer.es o del teléfono 636 12 75 28.

La Asociación Española Contra el Cáncer "venía preparando de forma intensa durante los últimos meses" este congreso, que "había suscitado un notable interés, con más de 500 personas inscritas".

Además, iba a reunir en la capital jiennense a un importante número de expertos y profesionales de referencia en distintos ámbitos relacionados con el cáncer. "Por ello, seguimos trabajando para que pueda celebrarse en las mejores condiciones posibles", ha asegurado.