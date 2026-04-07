El VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística se celebra en Córdoba desde este miércoles

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el director general del Ictes, Fernando Fraile, y la secretaria general de Turismo de Andalucía, Yolanda Aguilar, junto a la edil de Turismo, Marián Aguilar, presentan el congreso. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de la capital cordobesa acoge desde este miércoles al domingo el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, con 35 ponentes y 54 expertos, según han informado recientemente el alcalde, José María Bellido; el director general del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes), Fernando Fraile, y la secretaria general de Turismo de Andalucía, Yolanda Aguilar, junto a la edil de Turismo, Marián Aguilar.

En esta edición, el Congreso presenta un nuevo formato, en el que participarán más de 80 invitados. Tras la conferencia marco de cada jornada, tendrán lugar las charlas con diálogo abierto, cada una de las cuales contará con la participación de un introductor, tres o cuatro ponentes y una decena de expertos, que realizarán sus preguntas provocando un diálogo dinámico, ágil y participativo.

Se trata de un encuentro que se celebra cada dos años, donde se reúne a los principales actores del sector turístico y que persigue un objetivo claro: mostrar las mejores prácticas que se llevan a cabo en el escenario turístico, en materia de calidad y sostenibilidad, para aprender de ellas, aplicarlas y evolucionar hasta adaptarse a las necesidades del cliente, de la sociedad y del entorno. La información del evento se puede consultar en la web: 'https://www.congresoictes.es/CICTES2026/es/CICTES2026'.

Al respecto, el regidor ha aseverado que este encuentro "va a convertir a la ciudad en el centro de las políticas turísticas que tienen que ver con la calidad", donde "lo que debe premiar no es el número de visitantes, sino la calidad de estos visitantes y la atención que hay", al tiempo que ha agradecido "muy especialmente a la Junta de Andalucía que apostó decididamente por Córdoba".

Entre los temas a abordar, la cogobernanza aplicada a las políticas turísticas, con consejeros de Turismo de cinco comunidades autónomas; la colaboración entre administraciones y el sector privado, para "captar un turismo de calidad y presentar una oferta más atractiva"; y la influencia de la Q de calidad turística en establecimientos, entre otros, unido a actividades paralelas para los congresistas, con visita a la Mezquita-Catedral y experiencias gastronómicas.

Mientras, el director general del Ictes ha resaltado que "del 8 al 12 de abril Córdoba va a ser el núcleo del turismo español, porque van a estar casi todas las patronales, pero también las administraciones", con la idea de reunir a unos 500 asistentes. Habrá mesas redondas y espacios dinámicos, más participativos, a la vez que se incluye la entrega de banderas a playas y puertos deportivos certificados.

Por su parte, la secretaria general de Turismo de Andalucía ha subrayado la "apuesta muy clara" de la Junta por el sector MICE, apuntando que "si hay una ciudad en la que se hace una apuesta verdaderamente decidida por el MICE y la industria de las ferias y congresos, el turismo de reuniones, es Córdoba", de ahí que se hayan propuesto en este primer semestre tres grandes congresos de carácter internacional y nacional.

Ha remarcado que "el turismo de negocios es el que desestacionaliza y permite tener un equilibrio en las pernoctaciones en los días entre semana y los fines de semana, donde suele haber un turismo mucho más familiar", al tiempo que ha indicado que es la segunda vez que este Congreso Internacional llega a Andalucía, tras estar hace dos años en Jerez de la Frontera (Cádiz).