Vimcorsa activa una nueva línea de ayudas para reforma de edificios en el casco histórico de Córdoba con 360.900 euros

Archivo - Vista del casco histórico de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Vivienda de Córdoba (Vimcorsa) ha habilitado una nueva convocatoria de ayudas para la reforma y mejora de edificios situados en el casco histórico de la ciudad. El plazo de solicitud de las mismas permanecerá activo durante un mes a partir de este sábado, 3 de octubre, y la documentación a cumplimentar se encuentra disponible en la página web oficial 'www.vimcorsa.com'.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la línea de ayudas, dotada con un total de 360.982 euros, va destinada específicamente a la rehabilitación de fachadas, medianeras y carpinterías de fachada recayentes o visibles desde la vía pública. De igual forma, se podrán utilizar estos fondos para la consolidación estructural de la primera crujía recayente a vía pública o para la reparación de cubiertas.

Además de la adquisición de materiales, el importe recibido por el beneficiario de la obra puede emplearse en el pago de los honorarios técnicos requeridos para las actuaciones. En su conjunto, la administración podrá apoyar a cada propietario con hasta un máximo de 25.000 euros. De acuerdo con el procedimiento establecido por Vimcorsa, hasta el 90% de la cantidad subvencionada será abonada con la presentación del acta de inicio de obra, la autorización administrativa para realizar la intervención.

Las personas interesadas deberán acreditar que su unidad de convivencia no supera los 62.503,68 euros de ingresos anuales y presentar la documentación requerida cumplimentada en la sede de Vimcorsa (C/Ángel de Saavedra, 9).

El presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, ha expresado "la importancia de apostar por la rehabilitación como un eje más para dar respuesta al problema generalizado de disponibilidad de vivienda, que supone hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".

De igual forma, ha valorado "la importancia de activar ayudas públicas específicas para mejorar el aspecto exterior de los edificios del centro histórico, no sólo por tratarse de una de las zonas con un parque de viviendas con mayor antigüedad, sino porque está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco".

Torrico ha expresado "el absoluto compromiso del gobierno municipal con los vecinos del casco, puesto que la activación de estas ayudas pretende, además de mejorar su calidad de vida, ser un apoyo de cara a la adecuación estructural de sus casas para la superación de la Inspección Técnica de Edificios".

Por otro lado, el presidente de la empresa pública ha precisado que "en cuestión de días se habilitará también la solicitud de ayudas genéricas para mejoras de accesibilidad y adecuación de viviendas, así como para la realización de obras de emergencia, con independencia de la zona de residencia".