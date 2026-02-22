Viogén registra en Andalucía 1.330 llamadas al teléfono contra los malos tratos en diciembre de 2025, un 13% más

Archivo - Teléfono de atención contra los malos tratos 016 - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de llamadas al teléfono 016 de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista creció en diciembre un 12,8% respecto al mismo mes de 2024 hasta situarse en las 1.339 atenciones, cifra que representa el 13,4% nacional, entorno en el que se alcanzaron las 9.957 llamadas, según se extrae del informe correspondiente al último mes del pasado año elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, donde también se recoge que hasta el 31 de diciembre fueron asesinadas por sus parejas o exparejas catorce mujeres en la comunidad.

El número de casos activos en Andalucía en el Sistema Viogén a 31 de diciembre de 2025 se situó en los 27.558 casos activos, a los que hay que sumar 178.525 que se han ido desactivando desde 2007. Esta cifra representa el 26,5% del total nacional de casos activos, que alcanza los 103.942 casos, ha detallado el Gobierno en una nota de prensa. Por provincias, Almería registró en diciembre de 2025 un total de 113 llamadas frente a las 94 del mismo mes del año anterior (+22,8%); Cádiz, 154 (-18,5%); Córdoba, 130 (+44,4%); Granada, 159 (+8,9%); Huelva, 66 (10%); Jaén, 63 (+34%); Málaga, 310 (+11,2%); y Sevilla, 336 (+21,3%).

En cuanto al servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas de violencia machista que se instala de forma voluntaria y a petición de las víctimas, en diciembre se contabilizaron 3.842 atenciones, que representaron el 18,8% nacional, ámbito en el que se contabilizaron 19.495, y experimentaron un crecimiento del 4,9% respecto a las cifras alcanzadas en diciembre de 2024. Dentro del informe también se analiza la evolución de las pulseras de alejamiento impuestas por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento, de las que se encontraban activos 1.613 dispositivos, un 2,7% menos que hace un año.

La implantación de este tipo de dispositivos sigue estando plenamente consolidada, con cifras muy por encima de la media nacional, ya que la tasa por millón de mujeres de 15 años o más en Andalucía es de 425,2, más del doble de la media nacional que es de 203,6. En total, en España está activas 4.412 pulseras y en Andalucía, 1.613. Por provincias, Almería tiene activas 346 pulseras (-4,7%); Cádiz, 293 (-5,2%); Córdoba, 143 (-4,7%); Granada, 480 (+16,5%); Huelva, 34 (-5,6%); Jaén, 112 (-22,2%); Málaga, 142 (-19,3%); y Sevilla, 63 (-7,4%).

A través de la instrucción 4/2019, de 13 de marzo de 2019, se introdujo el concepto de plurivictimizadores, que hace referencia a autores con más de una víctima, con el fin de hacer un seguimiento pormenorizado de los casos, incluso por localidades. En este caso se tienen ya cifras a 2 de febrero de 2026, cuando se registraban 7.477 casos de especial relevancia, con 7.271 víctimas y 6.777 autores.

La vulnerabilidad de la víctimas --ya sea por discapacidad, enfermedad grave física o psíquica por intentos o intención de suicidios-- también se introdujo como un factor a tener en cuenta en los casos de violencia machista. También a 2 de febrero se contabilizaron en Andalucía 672 casos, con 612 víctimas y 672 autores. Municipios Viogén Para hacer frente al machismo y a la violencia de género, los municipios tienen la posibilidad de adherirse al Sistema Viogén, lo que les permite mejor protección a las mujeres mediante convenios con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que permiten a la Policía Local del municipio colaborar con la Policía Nacional y la Guardia Civil para este cometido.

En Andalucía son 288 los municipios andaluces que integran esta red, el 36,6% de los municipios andaluces y el 34,5% de total nacional, que asciende a 837. Más de un tercio de los municipios VioGén son andaluces. Por provincias, en Almería hay 106 municipios; en Cádiz, 45; en Córdoba, 77; en Granada, 174; en Huelva, 80; en Jaén, 97; en Málaga, 103; y en Sevilla, 106.

Estos datos se elaboran a partir de los datos de los Boletines Oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género --dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad--, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.