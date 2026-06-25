La violencia contra la mujer adelanta la menopausia y agrava sus síntomas, según un estudio de la Universidad de Granada

El catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada, Nicolás Mendoza, investigador principal del estudio. - UGR

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición a la violencia contra la mujer a lo largo de la vida tiene efectos duraderos que se extienden hasta la madurez, entre ellos, el adelanto de síntomas menopáusicos, que, incluso, se presentan más graves. Así lo ha puesto de relieve un estudio del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada (UGR).

La investigación, publicada en 'Maturitas', la revista de mayor impacto en esta materia, muestra que las mujeres que han sufrido violencia presentan síntomas menopáusicos más graves y pueden alcanzan la menopausia hasta 20 meses antes que las que no tienen estos antecedentes.

El trabajo señala que por cada mujer que muere por violencia, más de 400 sufren discapacidades graves cuyas secuelas se confunden o agravan durante la menopausia.

El análisis de la evidencia científica indica de manera consistente que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia experimentan síntomas menopáusicos más acusados. Entre ellos, destacan los sofocos y sudores nocturnos más intensos y frecuentes (síntomas vasomotores), así como una mayor prevalencia de ansiedad, depresión, insomnio y trastorno de estrés postraumático (TEPT) en el ámbito de la salud psicológica.

En la esfera sexual y urogenital se incrementan la sequedad vaginal, el dolor en las relaciones sexuales (dispareunia) y los problemas urinarios, especialmente tras episodios de violencia sexual.

UN ADELANTO DE HASTA 20 MESES

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es la vinculación entre la violencia y un adelanto en la edad de la menopausia. Las mujeres expuestas a traumas pueden alcanzar esta etapa hasta 20 meses antes que las que no tienen esos antecedentes, lo que incrementa el riesgo de insuficiencia ovárica prematura (IOP).

La historia de violencia también se asocia con problemas de salud sistémicos en etapas posteriores. En el ámbito cardiometabólico, aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes y síndrome metabólico, mediado por el estrés crónico y procesos inflamatorios.

En cuanto a la salud ósea, se eleva el riesgo de osteoporosis y fracturas. También se registran mayores quejas de memoria y dificultades de atención en la salud cognitiva, relacionadas con la desregulación del eje del estrés y la neuroinflamación.

MECANISMOS BIOLÓGICOS Y CARGA OCULTA DE MORBILIDAD

La investigación señala que los mecanismos detrás de estos efectos incluyen la desregulación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y cambios epigenéticos provocados por el estrés traumático. Estos factores contribuyen a una menor calidad de vida postmenopáusica en los dominios somático, psicológico y sexual, creando una "carga oculta" de morbilidad.

Los autores señalan que "la violencia contra la mujer es un problema crítico de salud pública cuyos efectos perduran décadas después de la agresión", por lo que enfatizan la necesidad urgente de implementar un modelo de atención informada en el trauma en las consultas de madurez y menopausia.

Esto implica garantizar la privacidad, realizar cribados proactivos de infecciones de transmisión sexual y cáncer de cuello uterino, y crear rutas de cuidado integradas que conecten la ginecología con la salud mental, la medicina interna y la fisioterapia de suelo pélvico.