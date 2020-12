"Visto para sentencia" el juicio de Acyco con la "confianza" de Antonio Fernández en la Justicia

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dejado este martes "visto para sentencia" el juicio comenzado el pasado 9 de septiembre en torno a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Esta última sesión del juicio ha contemplado aspectos como los informes del abogado defensor del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, acusado en el juicio; y de los abogados del despacho Garrigues y del grupo agroalimentario Dcoop ante la responsabilidad civil subsidiaria que se atribuye a tales entidades.

Y para concluir la sesión y con ello el juicio, iniciado el pasado 9 de septiembre, los acusados han tenido opción a la última palabra, turno en el que el exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, --condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta en la sentencia relativa al "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos para los ERE y ayudas investigadas--; ha mostrado su "confianza en la Justicia".

Ello, según ha precisado, "a pesar de la situación procesal" que durante los últimos "diez años" lleva sufriendo a cuenta de la investigación de la mencionada macrocausa. El pasado 20 de octubre, día para el que estaba fijada la comparecencia de Fernández en la vista oral en calidad de acusado, el mismo se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Así actuó Fernández frente a la decisión del tribunal de denegar excluir del juicio a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía ya afectados o juzgados en la causa judicial relativa al denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas, figurando Fernández entre los mismos.

Y es que si bien las defensas de estos ex altos cargos esgrimían el principio 'non bis in idem' que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez y el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia en ese sentido, la Sección Tercera sostiene que los hechos juzgados con relación a Acyco "no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni en el denominado procedimiento específico" juzgado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

