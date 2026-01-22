Vithas se convierte en proveedor médico oficial del Granada C.F. durante tres temporadas

Acuerdo Granada CF-Vithas. - VITHAS

GRANADA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Granada y el Granada C.F. han suscrito un convenio de colaboración por tres temporadas mediante el cual se garantizará la atención médica necesaria para preservar el óptimo estado de salud de los jugadores.

El acuerdo contempla servicios especializados y acciones conjuntas que persiguen la mejora del bienestar de los miembros del club.

Ambas entidades organizarán actividades y charlas sobre hábitos saludables dirigidas tanto a adultos como a los más pequeños, promoviendo los beneficios de una vida activa y equilibrada de la mano de los profesionales médicos de Vithas.

Para José Luis Salcedo, gerente del hospital, "es un orgullo convertirnos en proveedor de servicios médicos del Granada C.F. y aportar nuestro conocimiento y experiencia en beneficio del club y del deporte local".

"Con este acuerdo, además, queremos desarrollar diferentes acciones dirigidas a los miembros de este colectivo con el fin de promover unos hábitos de vida más saludables, siendo el deporte un vehículo idóneo para ello", ha dicho.

Por parte del Granada C.F., se destaca la importancia de contar con un socio sanitario de referencia que refuerce la salud y el rendimiento de la plantilla, consolidando el compromiso del club con el bienestar integral de sus jugadores.

Dioni González, responsable de los Servicios Médicos, destacó que "el hospital Vithas ha sido, desde hace siete años, un colaborador esencial para el buen funcionamiento del servicio médico del Club y ahora se une a nosotros de forma oficial. Responde con alta calidad y máxima eficacia a las necesidades de un equipo de élite. Estamos muy agradecidos por su soporte durante todos estos años y por continuar este camino juntos".

COMPROMISO CON LA CIUDAD Y EL DEPORTE

Este acuerdo no solo fortalece la relación entre dos instituciones emblemáticas de Granada, sino que también refleja el firme compromiso de Vithas con el deporte y la salud de la comunidad.

A través de esta alianza, Vithas reafirma su apuesta por la prevención, la educación sanitaria y el fomento de hábitos saludables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más activa y consciente.

Granada gana así un aliado que, desde la excelencia médica, impulsa el bienestar y el deporte como pilares fundamentales para una vida mejor.

A nivel nacional, Vithas cuenta con una amplia presencia en otros deportes además de en el futbol como en atletismo, en vela, en golf, en tenis o en surf.