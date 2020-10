Vithas NeuroRHB destaca la teleneurorrehabilitación como solución para el paciente con daño cerebral durante la pandemia

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Daño Cerebral (Fedace) calculaba en abril que durante la primera ola de la Covid-19 hubo 20.000 pacientes que no fueron atendidos tras sufrir un ictus en sus domicilios por no poder acudir a un centro sanitario. Para suplir esta carencia, Vithas NeuroRHB comenzó con la teleneurorrehabilitación y a partir del 16 de marzo inició las primeras sesiones 'on line' de sus pacientes a través de su platoaforma tele.neurorhb.com.

El doctor Joan Ferri, director general de Vithas NeuroRHB de Vithas Valencia Consuelo, Vithas Vigo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Sevilla y el centro médico de Elche, afirma que "tras más diez años de investigación y estudios en los que hemos desarrollado proyectos de realidad virtual y tecnológicos adaptados a diferentes áreas de rehabilitación de nuestros pacientes y de crear la primera app de daño cerebral, nuestro siguiente proyecto era el desarrollo de una plataforma de neurorrehabilitación 'on line' para personas afectadas por un daño cerebral, en cualquier parte del mundo, adaptada a sus necesidades clínicas y familiares".

De hecho, añade en nota de prensa, "en nuestro canal 2 de invitados ha alcanzado más de 100.000 visitas donde pacientes y familiares han podido beneficiarse de nuestros servicios, convirtiendo tele.neurorhb.com en una herramienta accesible para todos".

Además, asegura que "TeleNeuro ha conseguido, en pocos meses, trasladar confianza a sus usuarios al comprobar que es un proyecto desarrollado y avalado por profesionales altamente especializados, que no solo analizan cada caso clínico, sino que van adaptando la neurorrehabilitación a la evolución del paciente" y subraya que "si algo nos han enseñado nuestros más de 20 años de experiencia, es que no existen dos pacientes iguales con daño cerebral, ni en adultos ni en niños".

Según el especialista, la llegada de la pandemia aceleró este proyecto. "En pocos días organizamos a los más de 150 profesionales que forman parte de nuestros centros de neurorrehabilitación para realizar los planes de tratamiento de los pacientes semanalmente, tal y como los ejecutaban en nuestros centros, con sus terapeutas de referencia, de igual forma que si asistieran de forma presencial pero a través de TeleNeuro", explica el doctor Ferri.

Los resultados de esta experiencia con la que se han realizado casi 7.000 sesiones 'on line', 8.000 pautas, 8.500 ejercicios personalizados y desarrollado más de 2.000 vídeos explicativos, ha sido tan productiva que Vithas NeuroRHB ha creado un nuevo portal de tele.neurorhb.com mucho más visual para sus pacientes y con una app propia que les permite acceder de forma sencilla, desde sus dispositivos móviles, a todos los contenidos de su plan de tratamiento con la facilidad de tener que pulsar únicamente un botón para realizar los ejercicios de su rehabilitación o hablar directamente con sus terapeutas y médicos de referencia.

Por su parte, el doctor Enrique Noé, director de investigación de Vithas NeuroRHB y neurólogo, ha señalado que "hasta la fecha, hemos podido observar que los estudios relacionados con la telerehabilitación de pacientes con trastornos neurológicos van ligados al autocuidado y autoconciencia de la enfermedad".

"Nosotros hemos querido dar un paso más y los estudios que hemos empezado a desarrollar con nuestra plataforma se centran en diferentes aspectos motores y cognitivos, puesto que al ofrecer un abordaje multidisciplinar 'on line' podemos abarcar muchos más intereses de estudio para analizar y ver, no solo la evolución clínica del paciente con su plan de tratamiento en remoto, sino la eficacia de la metodología en sí, desde cada una de las áreas que se rehabilitan", añade.

Es más, indica el director de investigación de Vithas, "también debemos tener en cuenta los efectos neurológicos que provoca la covid-19 y que muchas de estas personas se encuentran en un ámbito rural o sin posibilidad de rehabilitación neurológica de estas secuelas y la teleneurorrehabilitación se plantea como una gran solución. Como estos casos ya nos están empezando a llegar a TeleNeuro, podemos realizar estudios no solo con pacientes que han estado anteriormente en nuestros centros y ver su evolución, sino también estudios en los que la familia con daño cerebral no visite ningún centro anterior, sino que directamente comienza su neurorrehabilitación desde nuestra plataforma online".

Vithas NeuroRHB cuenta en la actualidad con cinco centros de referencia internacional en neurorrehabilitación dentro de España y en sus últimos diez años de investigación sobre daño cerebral ha conseguido ocho premios científicos, realizado seis ensayos farmacológicos, participado en 12 congresos y 16 capítulos en libros, publicado 93 artículos en revistas indexadas, realizado 16 proyectos de investigación, 214 presentaciones en congresos y siete tesis doctorales.

Por ello, y gracias a este bagaje, el doctor Joan Ferri asegura que "la teleneurorrehabilitación es algo que se ha acelerado durante la pandemia, pero que ha venido para quedarse, porque bien aplicada es una herramienta útil y efectiva para la rehabilitación del paciente con una lesión cerebral o con una enfermedad neurológica".