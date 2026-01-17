Víznar (Granada) alcanza la mínima más baja de Andalucía durante este sábado entre municipios con población con -1.8º

Imagen de archivo de estación de esquí de Sierra Nevada. A 09 de enero de 2026, en Monachil, (Granada, Andalucía). - Joaquin Corchero - Europa Press

El municipio granadino perteneciente a la comarca de la Vega de Granada, Víznar, ha sido el punto con población andaluz que ha registrado la temperatura mínima más baja en la jornada del sábado, 17 de enero, con -1,8º a las 10,20 horas, según se desprende de datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página oficial, recogidos por Europa Press.

Asimismo, Víznar es el quinto enclave andaluz que ha registrado la temperatura más baja en la citada jornada del sábado. El primer lugar lo ostenta Pradollano (Granada), situado en el Parque Nacional de Sierra Nevada, con -12,7º a las 10,00 horas. Le siguen el Radiotelescopio de Sierra Nevada, con -10,2º a las 8,40 horas; Laguna Seca, también en el Parque Nacional de Sierra Nevada, con -6,5º a las 10,50 horas; y la estación de observación meteorológica Camarate 2 Parque Nacional Sierra Nevada, con -5,6º a las 10,00 horas del sábado 17.

En contexto, Andalucía registra durante este sábado un descenso generalizado de las temperaturas en las ocho provincias, especialmente en Córdoba, Jaén y la mencionada Granada, donde los termómetros rozan los cero grados de mínima y los diez de máxima.

Según ha reflejado la Aemet en su portal, este descenso de las temperaturas se reflejarán tanto en las mínimas como en las máximas. En la provincia de Almería durante la jornada del sábado se produce una bajada en los termómetros que dejará 9º de mínima y 16º de máxima, y el domingo volverá a descender hasta dejar 6º de temperatura mínima y 15º de máxima. En Cádiz, la mínima estará fijada en 8 grados durante el fin de semana en toda la provincia; respecto a la temperatura máxima, llegará a los 13º el sábado y ascenderá a los 14º al día siguiente.

En cuanto a Córdoba, será una de las provincias donde más se nota este descenso de las temperaturas, debido a que los termómetros registrarán dos grados de mínima y 13º de máxima tanto el sábado como el domingo. Igualmente, Granada sufre especialmente la presencia de esta helada, con diez grados de máxima y la mínima oscila entre los -2º y 3º durante el fin de semana.

Pasando por la provincia de Huelva, la presencia de la helada deja hasta cinco grados de temperatura mínima ambos días, mientras que se registrará trece grados de máxima este sábado, y asciende dos grados más durante la jornada del domingo (15º). Otras de las provincias andaluzas que también sufre un destacado descenso de las temperaturas es Jaén, donde se alcanzan los 10º de máxima y los 4º de mínima el sábado; mientras que el domingo, los termómetros reflejarán otra bajada de la mínima hasta llegar a los dos grados y la máxima subirá a once grados.

Por otro lado, en Málaga se alcanzan los 9º de mínima y 16º de máxima en la jornada del sábado, mientras que para la jornada del domingo se producirá un descenso en ambas, dejando así 12º de temperatura máxima y 7º de mínima. Finalmente, la provincia de Sevilla registrará una bajada hasta alcanzar los 4 grados de mínima y los 14 grados de máxima este sábado, mientras que el domingo ambas ascenderán un grado más.

Bajo este contexto, para el sábado, la Aemet prevé la presencia de cielos con intervalos nubosos en Andalucía, acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, menos probables en el tercio occidental y más intensas por la tarde en el interior oriental. Además, la jornada contará con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales y soplarán vientos flojos variables, así como moderados de poniente en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes.

Por otro lado, el domingo se esperan en la comunidad andaluza cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones en el tercio sur de la comunidad, más intensas en el área del Estrecho, donde pueden ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas estarán en descenso; mientras que las máximas estarán sin cambios en la vertiente atlántica y en ligero descenso en la mediterránea. También habrá presencia de heladas débiles a moderadas en el interior oriental y sierras del resto.