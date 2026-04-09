Vodafone presenta a la Junta su nueva estrategia en materia de IA para "generar valor real" en las empresas

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, durante su visita a las oficinas de Vodafone en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha visitado este jueves las oficinas de Vodafone en Sevilla, donde ha celebrado una reunión de trabajo con el equipo directivo de Vodafone España en Andalucía y con el fundador de UDIA, Anas Andaloussi, academia tecnológica enfocada en la formación de talento en automatización, IA y nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, el director de IA de Vodafone Empresas, Pablo Soto, ha presentado a la Consejera la nueva estrategia de la compañía en materia de Inteligencia Artificial para acercarla tanto al tejido empresarial como a los profesionales y jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral o reorientar su carrera hacia los nuevos perfiles tecnológicos que demanda la economía digital.

El ejecutivo ha destacado que Vodafone "siempre vela por el cumplimiento normativo en términos de IA y protección datos, utilizando los mejores modelos disponibles en infraestructura de cliente, en data center propio o en la nube".

Así, el propósito es desarrollar soluciones que "generan valor real", acompañando al cliente desde la concepción del proyecto hasta su puesta en marcha.

En esta sesión informativa Vodafone ha presentado su estrategia enfocada en formar talento en automatización, IA y nuevas tecnologías en colaboración con UDIA, con un "enfoque pionero" que se basa en acortar el camino entre aprendizaje y empleo.

UDIA, fundada por Anas Andaloussi, ha formado ya a más de 100.000 personas a través de una plataforma intuitiva que se mantiene permanentemente actualizada con los últimos avances en Inteligencia Artificial.

La Consejería de Empleo, en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento&Innovación, realiza el Programa de Formación para el Empleo en Tecnología 5G que en esta edición ofrece 3.700 plazas distribuidas en 84 cursos gratuitos en todas las provincias andaluzas para mejorar la capacitación digital y la empleabilidad.