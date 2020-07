Vox aboga por que la Armada vigile la llegada de pateras para evitar un "rebrote incontrolado" de coronavirus

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández (c) en una foto de archivo en el Pleno del Parlamento.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández (c) en una foto de archivo en el Pleno del Parlamento. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este miércoles que desde la Junta se realice "un llamamiento al Gobierno central para que la Armada coadyuve y ayude en la vigilancia" de las costas andaluzas "para evitar que, en un momento dado, puedan llegar" a éstas "embarcaciones no controladas, no interceptadas" de migrantes, "de las que no tenemos conocimiento, que puedan producir un rebrote incontrolado" de casos de coronavirus que "nos preocupa".

Así lo ha trasladado el portavoz de Vox en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha expresado la "natural preocupación" de su grupo "por el aumento en el número de rebrotes" de coronavirus que se están registrando en Andalucía, ya que "lo que parecía al principio una subida con cuentagotas está convirtiéndose en un pequeño grifo".

El diputado de Vox, que ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad de todas las administraciones" y de los propios ciudadanos, ha comentado que a su grupo le "preocupan de manera especial" los contagios que puedan derivarse del "aumento de la llegada de pateras" coincidiendo con el buen tiempo, dado el "elevado número de casos positivos" en coronavirus que se detectan en dichas embarcaciones.

Hernández ha comentado que "en las últimas 24 horas ha llegado al menos una decena de embarcaciones a las costa andaluzas", y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se viene diciendo que "cuando la mar está en buenas condiciones, se estima que las pateras arribadas a la costa interceptadas" por los agentes son "aproximadamente un 50% del total".

Por eso, a Vox le "preocupa" que, a la vista también de los positivos que se están detectando entre los ocupantes de pateras, circule "por el territorio nacional un número indeterminado de personas portadoras del Covid-19 de las que no vamos a saber por dónde y con quién están, de modo que pueden contribuir a una expansión importante" del coronavirus.

"EQUILIBRIO COMPLEJO" ENTRE SALUD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, el parlamentario de Vox ha explicado que su grupo mantiene un "contacto razonable" con la Consejería de Salud y Familias, y un "compromiso" por parte de dicho departamento de informarles de "cualquier dato, acontecimiento o rebrote que pudiera tener una especial importancia".

Y sobre la posibilidad de que la Junta decretase algún confinamiento selectivo ante los rebrotes, el portavoz de Vox ha opinado que "habría que hacerlo con la necesaria cautela, ponderando siempre la prioridad absoluta de la salud pública, pero sin perder de vista que ahora mismo es necesaria la reactivación de la economía, que nada más se puede producir con la gente trabajando y pudiendo salir a las calles".

"Es un punto de equilibrio complejo" que le toca gestionar al consejero de Salud, Jesús Aguirre, al que "no le queda otra que estar a la altura", según ha abundado Alejandro Hernández.

MENORES TUTELADOS

Por otro lado, el portavoz de Vox ha aludido a la fiscalización que ha realizado la Cámara de Cuentas de Andalucía del programa presupuestario 31E Atención a la Infancia del ejercicio 2017, entre cuyas conclusiones figura que "el 62% de menores que cumplen 18 años, y, por tanto, dejan de estar tutelados, no van al Programa de Mayoría, por lo que se quedan sin atender".

Hernández ha llamado la atención sobre esa actuación de la Junta sobre menores al cumplir los 18 años, de retirarles "la protección y las ayudas sin un proceso intermedio que les pudiera permitir una mejor adaptación al mundo exterior".

Al hilo, ha comentado también que, "si los recursos con los que contamos para prestar estos servicios son limitados, es obvio que hay que priorizar las ayudas para los menores españoles, y habrá que plantearse la devolución de los menores extranjeros a sus familias, con sus padres, que además es lo que marcan los convenios internacionales que España tiene suscritos", según ha añadido.

Finalmente, se ha referido también a los planes de vuelta a las aulas escolares a partir de septiembre, sobre los que ha comentado que "el concepto de 'grupos de convivencia' que se quiere utilizar para organizar esa reentrada para intentar evitar los contagios entre alumnos y profesores va a ser difícil" de aplicar, por lo que "habrá que apelar a los propios alumnos, a su responsabilidad cuando tengan ya cierta edad, y a la de los padres y responsables de los centros educativos, para que se pueda volver a las clases presenciales", que desde Vox entienden que son "fundamentales para poder hablar de vuelta a la normalidad".